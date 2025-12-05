Tıp-İş tüm kamu sağlık birimlerinde “imza atmama eylemi” başlatıyor

Hekimler Sendikası, kamu sağlık sistemindeki “liyakatsiz atama” ve “keyfi görevlendirme” iddialarına tepki olarak hafta başından itibaren tüm sağlık birimlerinde imza atmama eylemi başlatacağını duyurdu

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), kamu sağlık sistemindeki liyakat tartışmalarına dikkat çekerek hafta başından itibaren tüm kamu sağlık birimlerinde “imza atmama eylemi” başlattığını duyurdu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, uzun süredir kamuoyuna ve yetkililere iletilen uyarılara rağmen “liyakatsiz atama” ve “keyfi görevlendirmeler” olarak nitelendirilen uygulamaların sürdüğü ifade edildi. Açıklamada, mevcut atama ve görevlendirme pratiklerinin kamu sağlık sistemini “çalışamaz hale getirdiği” savunuldu.

Tıp-İş, iktidarın yasa ve tüzük çalışmalarında “toplum sağlığını öncelemekten uzak” ve kamu çalışanlarının liyakatini göz ardı eden bir yaklaşım izlediğini iddia ederek, bunun halkın sağlık hakkını tehlikeye attığını belirtti. Açıklamada, bu politikaların kamu sağlık hizmetlerini aksatmanın yanı sıra “adam kayırma” ve “sağlık üzerinden belirli çevrelere rant sağlama” amacı taşıdığı ileri sürüldü.

Sendika, mesleki sorumluluk gereği eyleme başladığını bildirerek, sağlık sistemine yönelik “somut ve liyakati esas alan adımlar” atılmadığı sürece eylemlerin “kararlılıkla ve artarak devam edeceğini” kaydetti.

Hekimler Sendikası, sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların sorumluluğunun “bu politikaları sürdüren siyasi iradede” olduğunu ifade etti.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bilindiği üzere sendikamız, kamu sağlığı sistemini temelden sarsan liyakatsiz atama ve keyfi görevlendirmeler konusunu uzun yıllardır her platformda gündeme getirmekte, yetkilileri uyarmaktadır.

Gerek yasal dayanaktan yoksun siyasi atamalar, gerekse keyfi görevlendirmelerle kamu sağlık sistemi bilerek başıboş bırakılmaya ve çalışamaz hale getirilmeye çalışılmaktadır. Mevcut iktidarın yasa ve tüzük çalışmalarında izlediği; toplum sağlığını öncelemekten uzak, kamu çalışanlarının liyakatini hiçe sayan, sermayedar ve siyasi yandaş kayırma politikaları artık tahammül sınırlarını aşmış, halkımızın sağlık hakkını tehlikeye atmıştır.

Bu politikaların temel amacı yalnızca kamu sağlık hizmetlerini sekteye uğratmak ve iş barışını bozmak değil; aynı zamanda siyasi torpille adam kayırmak, oluşan boşlukları ve sevkleri artırarak sağlık üzerinden belirli çevrelere haksız ve büyük bir rant sağlamaktır.

Bizler, kamuda örgütlü hekim sendikası olarak, mesleki ve etik sorumluluğumuzun gereği olarak, bu yozlaşmış liyakatsizliğe ve kötü yönetime "DUR" demek adına, hafta başından itibaren tüm kamu sağlık birimlerinde "İmza Atmama Eylemi" başlattığımızı tüm kamuoyuna ve ilgili yetkililere ilan ederiz.

Sağlık sistemindeki sorunlara kalıcı çözüm üretmek için derhal somut ve liyakati esas alan adımlar atılmadığı sürece, eylemlerimiz kararlılıkla ve artarak devam edecektir. Sağlık sistemindeki aksaklıkların ve kamu hizmetinin zaafa uğramasının tek sorumlusu, bu liyakatsiz politikaları sürdüren siyasi iradedir."