  • BIST 10973.48
  • Altın 5775.318
  • Dolar 42.5192
  • Euro 49.5708
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Yunanistan, “İskele” yazılı kimlik kartını iptal etti

» »
Yunanistan’ın Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohidis, kimliğinde doğum yerine “İskele” yazılan Kıbrıs Rum asıllı Yunan kadına yeni kimlik verileceğini açıkladı.
Yunanistan, “İskele” yazılı kimlik kartını iptal etti

Yunanistan’ın Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohidis, kimliğinde doğum yerine “İskele” yazılan Kıbrıs Rum asıllı Yunan kadına yeni kimlik verileceğini açıkladı.

Alithia gazetesi, Yunanistan’da kimliğini yenileyen kadının, doğum yeri kısmına “Trikomo” ile birlikte “İskele” yazılmasına tepki göstererek önce Yunanistan Polisi’ne, oradan cevap alamayınca da DİSİ Milletvekili Nikos Yeorgiu’ya ulaştığını yazdı.

Yeorgiu’nun konuyla ilgili girişiminin ardından Yunan Bakan Hrisohidis, söz konusu kişinin kimliğinin iptal edildiğini ve yeni bir kimlik verileceğini açıkladı.

Habere göre, Hrisohidis, bu kabul edilemez durumun tekrarlanmaması için gereken talimatları verildiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Memur-Sen: Enflasyon rakamları piyasadaki pahalılığı yansıtmıyor05 Aralık 2025 Cuma 12:26
  • Döviz güne nasıl başladı?05 Aralık 2025 Cuma 12:21
  • Erhürman: TMK'yı daha da güçlendirme çalışmalarımız aralıksız biçimde devam edecek04 Aralık 2025 Perşembe 19:54
  • Uluçay, Salamis Yolu park alanı çalışmasını yerinde inceledi04 Aralık 2025 Perşembe 19:24
  • KTOEÖS’ten “Eğitimde Çöküş” Protestosu: Hükümete İstifa Çağrısı04 Aralık 2025 Perşembe 18:56
  • Erhürman,Holguín’i Kabul Edecek04 Aralık 2025 Perşembe 18:42
  • Yasemin Çobanoğlu: Bataklığın içindeyiz; erken seçim kaçınılmaz04 Aralık 2025 Perşembe 18:38
  • Tahir Serhat poliste ifadeye çağrılmadığını açıkladı04 Aralık 2025 Perşembe 16:48
  • Akdeniz'de Bayraktar TB3 ve ALBATROS-S'den güç gösterisi! Hedefler tam 12'den vuruldu04 Aralık 2025 Perşembe 16:43
  • Boğazköy'de izinsiz ağaç kesimine yasal işlem04 Aralık 2025 Perşembe 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti