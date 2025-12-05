  • BIST 10973.48
  • Altın 5775.939
  • Dolar 42.5178
  • Euro 49.5879
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Basketbol U16 liglerinde heyecan sürüyor

» »
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U16 liglerine oynanan iki karşılaşma ile devam edildi.
Basketbol U16 liglerinde heyecan sürüyor

U16 Kızlar Ligi’nde Levent ve Actlanders, erkekler liginde ise Ada Spor parke zeminden galibiyetle ayrıldı.

Damdelen Petrol U16 Kızlar Ligi’nde Levent, karşılaştığı Fastbreak’i 91–33’lük net bir skorla geçerek haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Günün diğer maçında ise Actlanders, Kıvılcım karşısında 44–25 kazanarak ligde önemli bir galibiyet elde etti.

Damdelen Petrol U16 Erkekler Ligi’nde ise Base ile Ada Spor kozlarını paylaştı. Mücadelede skor üstünlüğünü elinde tutan Ada Spor, karşılaşmayı 99–54 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbol UniLig başlıyor18 Kasım 2025 Salı 09:24
  • FIBA, Britanya Basketbol Federasyonu'na ilişkin "askıya alma" kararını kaldırdı07 Kasım 2025 Cuma 21:26
  • Basketbol "altın" devrini yaşıyor 1. Lig 8, 2. Lig 8 takım ile oynanacak07 Kasım 2025 Cuma 19:27
  • KTÖS, Talat Akkor Basketbol Şöleni düzenliyor30 Ekim 2025 Perşembe 12:15
  • Gençler Birliği Basketbol'da alt yapıdan 3 oyuncusunu A takıma taşıdı27 Ekim 2025 Pazartesi 10:04
  • Basketbolda seminerler başladı11 Ekim 2025 Cumartesi 20:35
  • Ulusal Antrenör Gelişim Semineri yarın başlıyor!10 Ekim 2025 Cuma 09:27
  • Basketbol 1. Lig Kura Çekimi 13 Ekim’de08 Ekim 2025 Çarşamba 11:12
  • Erman Kunter ve Orhun Ene seminere geliyor06 Ekim 2025 Pazartesi 10:04
  • Basketbolda 1.Ligde 8, 2.Lig’de 8 takım26 Eylül 2025 Cuma 09:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti