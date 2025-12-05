Basketbol U16 liglerinde heyecan sürüyor

U16 Kızlar Ligi’nde Levent ve Actlanders, erkekler liginde ise Ada Spor parke zeminden galibiyetle ayrıldı.
Damdelen Petrol U16 Kızlar Ligi’nde Levent, karşılaştığı Fastbreak’i 91–33’lük net bir skorla geçerek haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.
Günün diğer maçında ise Actlanders, Kıvılcım karşısında 44–25 kazanarak ligde önemli bir galibiyet elde etti.
Damdelen Petrol U16 Erkekler Ligi’nde ise Base ile Ada Spor kozlarını paylaştı. Mücadelede skor üstünlüğünü elinde tutan Ada Spor, karşılaşmayı 99–54 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.
