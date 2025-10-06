Erman Kunter ve Orhun Ene seminere geliyor

Seminere Türk Basketbolunun iki önemli ismi Erman Kunter, Orhun Ene yanı sıra Dr.Seyfi Savaş, Cem Çağal ve Türk Basketbol hakemliğinin önemli ismi Fatih Söylemezoğlu katılacaklar.
Seminer hafta sonu
11-12 Ekim 2025 tarihlerinde bu yıl liglerimizde görev almak isteyen tüm antrenörlerimizin katılımının zorunlu olacağı Ulusal Antrenör Gelişim Semineri gerçekleştirilecek. Seminere katılmayan antrenörlerimizin lisansları bu yıl için vizelenmeyecek.
Seminerde antrenörlere bilgi aktaracak deneyimli isimler teorik ve uygulamalı olarak sunumlar yapacaklar.
Seminer Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonunda gerçekleştirilecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.