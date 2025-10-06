  • BIST 10915.15
  • Altın 5291.404
  • Dolar 41.6923
  • Euro 48.6372
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Erman Kunter ve Orhun Ene seminere geliyor

» »
Erman Kunter ve Orhun Ene seminere geliyor. Basketbol Federasyonu Ulusal Antrenör Gelişim Semineri düzenliyor.
Erman Kunter ve Orhun Ene seminere geliyor

Seminere Türk Basketbolunun iki önemli ismi Erman Kunter, Orhun Ene yanı sıra Dr.Seyfi Savaş, Cem Çağal ve Türk Basketbol hakemliğinin önemli ismi Fatih Söylemezoğlu katılacaklar.
 

Seminer hafta sonu
11-12 Ekim 2025 tarihlerinde bu yıl liglerimizde görev almak isteyen tüm antrenörlerimizin katılımının zorunlu olacağı Ulusal Antrenör Gelişim Semineri gerçekleştirilecek. Seminere katılmayan antrenörlerimizin lisansları bu yıl için vizelenmeyecek.  
Seminerde antrenörlere bilgi aktaracak deneyimli isimler teorik ve uygulamalı olarak sunumlar yapacaklar.
Seminer Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KKTC'de Basketbol uyduya çıkıyor.. Canlı yayınlar BRT'de15 Eylül 2025 Pazartesi 12:47
  • Avrupa Basketbol Şampiyonası Heyecanı Lefkoşa, İskele ve Girne’de Dev Ekranlarda14 Eylül 2025 Pazar 16:54
  • Cemaliye ve Günaylı Daçka Fenerbahçe'yi devirdi14 Eylül 2025 Pazar 10:59
  • EuroBasket Finali dev ekranda Lefkoşalılarla Buluşuyor14 Eylül 2025 Pazar 10:44
  • Basketbol 3x3 İskele, Mağusa, Güzelyurt'tan sonra sıra Gönyeli'de13 Eylül 2025 Cumartesi 16:19
  • Gönyeli Alayköy Belediyesi Basketbol 3x3 Kayıtları başladı13 Eylül 2025 Cumartesi 15:22
  • Ali Tüzünkan Basketbol Federasyonu Ligler Direktörlüğüne atandı13 Eylül 2025 Cumartesi 09:50
  • Basketbolda yeni MHK göreve başladı10 Eylül 2025 Çarşamba 09:32
  • Türkiye-Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?08 Eylül 2025 Pazartesi 19:44
  • Baf Ülkü Yurdu yeniden Basketbol'a dönüyor...06 Eylül 2025 Cumartesi 12:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti