Basketbol ProLig'de 2. Hafta açılış maçında Çetinkaya fırtınası

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ProLeague 2. hafta açılış karşılaşmasında Çetinkaya, Soyer Egemen karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyerek parkeden 86-55’lik net bir galibiyetle ayrıldı.



Ersin ORKOZ



Maça hızlı başlayan Çetinkaya, ilk periyotta özellikle Nasse Yapo I.E. Joel’in etkili oyunu ile oyunun kontrolünü eline aldı. Joel’in 9 sayısıyla şekillenen ilk bölüm, Çetinkaya’nın 32-6’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Soyer Egemen, Kikoun Christian Yannick Kone’nin sayılarıyla direnç göstermeye çalışsa da farkın açılmasını engelleyemedi.

İkinci periyotta Soyer Egemen 16-0’lık bir seri yakalayarak maça tutunmaya çalıştı. Bu bölümde Kikoun’un 14 sayısı dikkat çekti. Ancak Çetinkaya adına Ngandu Tshikos Eloge’nin kritik 6 sayısı dengeyi yeniden sarı-kırmızılılar lehine çevirdi ve ilk yarı 39-34 Çetinkaya üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü periyotta oyunun temposunu yeniden yükselten Çetinkaya, savunmadaki sertliği ve hızlı hücumlarıyla farkı tekrar açtı. Joel’in pota altındaki etkinliği ve takım savunmasının katkısıyla Soyer Egemen’in çabaları sonuçsuz kaldı.

Son periyotta da oyundaki üstünlüğünü sürdüren Çetinkaya, Ngandu Tshikos Eloge’nin 7 sayısıyla farkı iyice açtı ve mücadeleyi 86-55 kazanarak haftaya güçlü bir başlangıç yaptı.

Çetinkaya’da Nasse Yapo I.E. Joel 23 sayı ve 20 ribaund ile maçın yıldızı olurken, Kikoun Christian Yannick Kone 21 sayı ve 10 ribaund ile çift haneli performans sergiledi. Bu sonuçla Çetinkaya, 2'de 2 yaparak ligde fırtına gibi esti.