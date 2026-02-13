Taçoy: “UBP layık olmadığı yakışıksız durumlara düşürüldü”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Hasan Taçoy, partinin layık olmadığı yakışıksız durumlara düşürüldüğünü savunarak, “Temennimiz mevcut yönetimin bir an önce parti tabanının beklentilerini karşılayacak adımlar atmasıdır” dedi.

UBP’lilerin mahkemelerde hak arayışına mecbur bırakılmasının kabul edilemeyeceğini de söyleyen Taçoy, yaşananlardan hala ders alınmadığını ifade etti.

Hasan Taçoy, yazılı açıklamasında Ağustos 2024’teki uyarılarının ne kadar haklı olduğunun bugün bir kez daha ortaya çıktığını kaydederek, “Biz demiştik” demek hiç bu kadar acı ve üzüntü verici olmamıştı” dedi.