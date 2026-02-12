  • BIST 12433.5
DAÜ BİR-SEN: "Sendikalı Olmak Anayasal Haktır, İşten Çıkarmalar Kabul Edilemez"

Ektam Kıbrıs Ltd.’de çalışan işçilerin DEV-İŞ’e bağlı Emek-İş Sendikası’nda örgütlenmesinin ardından başlayan süreç, bazı çalışanların işten çıkarılmasıyla yeni bir aşamaya taşındı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan DAÜ BİR-SEN, sendikalı olmanın anayasal bir hak olduğuna dikkat çekerek, bu hakkını kullandığı gerekçesiyle çalışanların işten çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Açıklamada, özel sektörde örgütlenmenin çalışma barışının temeli olduğu belirtilerek, güvencesiz çalıştırma, ucuz iş gücü anlayışı ve emek sömürüsünün karşısında sendikal mücadelenin önemine işaret edildi. Ektam çalışanlarına yönelik uygulamaların, yarın tüm özel sektör emekçilerini etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

DAÜ BİR-SEN, Ektam Ltd. çalışanlarının grevini selamladığını ifade ederek, hükümeti ve Çalışma Bakanlığı’nı sorunun diyalog yoluyla çözülmesi için adım atmaya davet etti.

Açıklamada ayrıca, DEV-İŞ ve Ektam Kıbrıs Ltd. çalışanlarının yanında olunduğu kamuoyuna duyuruldu.

