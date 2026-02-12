Elektronik sigara kalp krizi riskini artırıyor

BMC Public Health dergisinde yayımlanan kapsamlı analiz, bu cihazların kalp ve beyin sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerini somut verilerle ortaya koydu.

Kalp krizi riskinde %53’lük korkunç artış

Geçmiş yıllara ait 12 farklı bilimsel çalışmayı mercek altına alan araştırmacılar, kalp krizi vakaları için 430 bin, inme vakaları içinse 1 milyondan fazla katılımcının verilerini inceledi. Elde edilen bulgulara göre, elektronik sigara kullanıcılarının kalp krizi geçirme ihtimali, hiç kullanmayanlara oranla yüzde 53 daha fazla.Araştırmanın en sarsıcı sonuçlarından biri de, sigarayı bırakıp elektronik sigaraya geçenleri ilgilendiriyor. Daha önce geleneksel tütün ürünleri kullanmış olup şu an elektronik sigaraya devam eden bireylerde inme (felç) riski, sigara içmeyenlere göre yüzde 73 oranında daha yüksek çıktı. Bu veri, elektronik sigaranın bir kurtuluş yolu olmaktan ziyade, damar sağlığı üzerindeki tahribatı sürdüren bir tehdit olduğunu kanıtlıyor.

Zararsız alternatif söylemi çöktü

Uzmanlar, elektronik sigaranın uzun vadeli etkilerinin koroner arter hastalığı ve hipertansiyon gibi ölümcül sonuçlara kapı araladığını vurguluyor. Araştırma ekibi, elde edilen sonuçların ardından şu kritik uyarıyı yaptı: