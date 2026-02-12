  • BIST 12433.5
Yemekten sonra tatlı isteğini bastırmak mümkün

Yemek sonrası aniden bastıran ve kontrol edilmesi güçleşen tatlı krizleri, beslenme uzmanlarının radarında.
Yemekten sonra tatlı isteğini bastırmak mümkün

Sofradan kalkar kalkmaz gelen tatlı isteği, modern insanın en sık karşılaştığı beslenme sorunlarından biri haline geldi. Uzmanlar, bu durumun sağlıklı bireylerde genellikle bir hastalık değil, vücudun biyolojik ve hormonal bir tepkisi olduğunu belirtiyor.

Kan şekerindeki hız tuzağı

Tatlı krizlerinin temelinde kan şekerinin seviyesinden ziyade, değişim hızı yatıyor. Uzmanlara göre, özellikle beyaz un ve şeker gibi basit karbonhidratların ağırlıklı olduğu öğünlerden sonra insülin seviyesi hızla yükseliyor. Bu durum kan şekerinin de aynı hızla düşmesine neden oluyor. Beyin, bu ani düşüşü bir enerji krizi olarak algılayıp acil yakıt ihtiyacı için tatlı yeme sinyali gönderiyor.

Şeker, beynin ödül mekanizmasını tetikliyor

Tatlı isteği sadece mideyle değil, doğrudan beynimizdeki haz merkeziyle de ilgili. Şekerli gıdalar, mutluluk ve motivasyon hormonu olarak bilinen dopaminin salgılanmasını sağlıyor. Özellikle stresli, yorgun veya uykusuz olunan dönemlerde yükselen kortizol hormonu, bireyleri karbonhidratlara yöneltiyor. Bu durum, duygusal yeme davranışına sahip kişilerde çok daha yoğun yaşanıyor.

Tatlı krizini yönetmenin 5 altın kuralı

Dünya Sağlık Örgütü, günlük şeker tüketiminin toplam kalorinin %5’ini geçmemesi gerektiği konusunda uyarıyor. Uzmanlar, bu isteği dizginlemek için şu yöntemleri öneriyor:

Lif ve Protein Desteği: Öğünlerde lifli gıdalara, sağlıklı yağlara ve yeterli proteine yer vererek kan şekerinin ani dalgalanmasını engelleyin.

Su İçme Alışkanlığı: Susuzluk sinyalleri beyin tarafından sıklıkla açlık veya tatlı isteğiyle karıştırılır; yeterli sıvı alımı krizleri yatıştırır.

Glisemik İndekse Dikkat: Kan şekerini bir anda zıplatmayan düşük glisemik indeksli karbonhidratları tercih edin.

Hareket ve Uyku: Düzenli uyku ve yemek sonrası yapılan kısa yürüyüşler, metabolizmayı ve hormon dengesini düzenler.

Porsiyon Kontrolü: Tatlı tüketilecekse bile sağlıklı alternatiflere yönelmek ve porsiyonu küçük tutmak biyolojik yanıtı sakinleştirir.

