  • BIST 12433.5
  • Altın 7114.71
  • Dolar 43.6426
  • Euro 51.8443
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAABD’den vatandaşlarına tekrar “İran’ı hemen terk edin” çağrısı

CTP Kadın Örgütü Başkanı Derya: Kadınların sesini yerel siyasete de yansıtıyoruz

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Girne ilçesi, Alsancak, Çamlıbel ve Akdeniz bölgelerinde kadınlarla buluşarak bölge kadınlarının gündelik sorunlarını ve çözüm önerilerini tartıştı.
CTP Kadın Örgütü Başkanı Derya: Kadınların sesini yerel siyasete de yansıtıyoruz

Toplantıya CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya’nın yanı sıra Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Girne İlçe Başkanı Bengül Envergil, Kadın Örgütü temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

Toplantıda özellikle erken seçim talebi öne çıkarken, Derya kadın örgütünün projelerine dikkat çekerek, şiddeti önleme ve danışma merkezlerinin yanı sıra, kadınların ekonomik bağımsızlığını desteklemek için kooperatifler ve üretici pazarların önemini, ayrıca çocuk bakım hizmetleri ve yaşlılara yönelik destek programlarının gerekliliğini aktardı. Yaptığı konuşmada CTP’nin yalnızca genel seçimlerde değil, yerel seçimlerde de fark yaratacağını vurgulayan Doğuş Derya “Kadınların sesi yerel siyasete de yansıyor” dedi ve kadınların ekonomik sıkıntılar, işsizlik, sosyal hizmetlere erişim gibi sorunlarını çözmek için CTP’li belediyelerin yürüttüğü çalışmaları paylaştı.

Karşılıklı fikir alışverişi yapılan toplantıda, CTP Kadın Örgütü’nün kadınların sesini yerel siyasete daha güçlü bir şekilde taşımayı hedeflediği aktarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Binlerce kişinin kapısında sıra olduğu 'tanrı kadının' gizli dünyası07 Nisan 2025 Pazartesi 12:18
  • Prenses Gece Kulübü'nde Şüpheli Ölüm: Kadın Ticareti mi, İhmal mi?13 Mart 2025 Perşembe 17:47
  • İskele Belediyesi Kadınlar Günü Dolayısıyla 4 Bin Adet Fidan Dağıttı10 Mart 2025 Pazartesi 11:49
  • 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde “Sömürüye Karşı İnatla, Barışa Doğru Umutla” eylemi09 Mart 2025 Pazar 11:25
  • NorthernLAND Group: Kadınlarla Güçlü Yarınlara!08 Mart 2025 Cumartesi 12:43
  • Haspolat'ta sahte doktor: İki kişi tutuklandı08 Mart 2025 Cumartesi 12:34
  • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü: 'Tüm kadınlar için haklar, eşitlik, güçlendirme'07 Mart 2025 Cuma 10:51
  • DAÜ-SEN ve KTÖS, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için etkinlikler gerçekleştirecek06 Mart 2025 Perşembe 10:24
  • Sendikaların kadın bürolarından 8 Mart etkinlikleri03 Mart 2025 Pazartesi 12:44
  • Neden normal doğum tercih edilmeli?14 Ocak 2025 Salı 20:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti