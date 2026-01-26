Kadın Eğitimi Kolektifi “FEminiST Etkinlikler” Dizisi Gerçekleştirecek

Kadın Eğitimi Kolektifi, 11 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu ev sahipliğinde eğitim seminerleri, film gösterimi, sunumlar ve atölyelerden oluşan çeşitli etkinlikler yapacak.

Minik bir festival niteliğinde olduğundan “FEminiST Etkinlikler” başlığı ile duyurulan program, Dünya Emekçi Kadınlar Günü eylemini de içine alan bir takvim şeklinde düzenlendi.

11 Şubat Çarşamba akşamı “Feminizminizi Nasıl Alırsınız?” başlıklı eğitim semineri ve drama atölyesi ile başlayacak olan etkinlikler dizisinde 14 Şubat Cumartesi günü “Bilim ve Kadın” temalı sunumun ardından “Marie Curie Bilginin Cesareti” filmi gösterilecek. 21 Şubat akşamı “Feminizm Hakkında Ne Biling?” başlıklı Quiz Night ile devam edecek olan etkinlikler, 11 Mart Çarşamba akşamı “Kadın-Emek-Özgürlük” konulu, kadın emeğini irdeleyen seminer ve drama atölyesi ile son bulacak.

11 Şubat Çarşamba gerçekleşecek ilk eğitim semineri Bağımsızlık Yolu’nun Çağlayan’daki lokalinde yer alırken, diğer tüm etkinliklere Baraka Kültür Merkezi’nin Kızılbaş’taki lokali ev sahipliği yapacak. Kadın Eğitimi Kolektifi’nden yapılan açıklamada, tüm etkinliklerin saat 19.00’da başlayacağı, halka açık ve ücretsiz olduğu vurgulanarak, kadın özgürleşmesine ilgi duyan herkes davet edildi.

FEminiST Etkinlikler 11 Şubat – 11 Mart

Düzenleyen: Kadın Eğitimi Kolektifi

Ev Sahipliği: Baraka Kültür Merkezi & Bağımsızlık Yolu

11 Şubat Çarşamba

Eğitim Semineri & Drama Atölyesi

“Feminizminizi Nasıl Alırsınız?”

Bağımsızlık Yolu 19.00 – 20.30

14 Şubat Cumartesi

Film Gösterimi, Sunum & Söyleşi

Tema: Bilim ve Kadın

Film: Marie Curie Bilginin Cesareti

Baraka Kültür Merkezi 19.00

21 Şubat Cumartesi

Feminizm Hakkında Ne Biling?

(Quiz Night)

Baraka Kültür Merkezi 19.00

11 Mart Çarşamba

Eğitim Semineri & Drama Atölyesi

“Kadın – Emek – Özgürlük”

Baraka Kültür Merkezi 19.00 – 20.30