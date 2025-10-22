  • BIST 10607.03
Meme Kanseri Farkındalık Ayı: Sevgiyle Güçleniyoruz

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.
Meme Kanseri Farkındalık Ayı: Sevgiyle Güçleniyoruz

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bölüm öğrencileri ve akademisyenleri, meme kanseriyle cesurca mücadele eden kadınlara saç bakımı ve güzellik uygulamaları gerçekleştirerek moral desteği verdi.

Etkinlik süresince, tedavi sürecindeki kadınların yüzlerindeki umut dolu gülümseme dikkat çekti. Katılımcılar, hem fiziksel hem de duygusal anlamda kendilerini iyi hissettiklerini ifade etti.

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün, yaptığı açıklamada, yalnızca farkındalık aylarında değil, her zaman bu mücadelenin bir parçası olduklarını vurguladı.

“Bizler sadece farkındalık ayında değil, her zaman onların yanındayız. Çünkü biliyoruz ki moral ve sevgi en güçlü ilaçtır,” dedi.

Üstün, güzelliğin sadece dış görünüşle sınırlı olmadığını da belirterek şunları ekledi:

“Güzelliğin, içten gelen bir güç ve sevgiyle birleştiğinde nasıl ışıldadığını bir kez daha gördük. Unutmayalım, sevgiyle aşılmayacak hiçbir şey yok.”

Yakın Doğu Üniversitesi ailesi, farkındalık çalışmalarıyla kadın sağlığına ve moral desteğine yönelik etkinliklerini sürdürmeyi hedefliyor.

