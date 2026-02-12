  • BIST 12433.5
  • Altın 7101.24
  • Dolar 43.6435
  • Euro 51.8964
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAABD’den vatandaşlarına tekrar “İran’ı hemen terk edin” çağrısı

Kedinizin gizli kimliği mırıltısında saklı! Bilim insanları "parmak izini" buldu

» »
Berlin Doğa Tarihi Müzesi'ndeki bilim insanları, kedilerin çıkardığı seslerin sırrını çözdü. Araştırmaya göre kedilerin miyavlamaları duruma göre değişse de, mırıltıları tıpkı bir parmak izi gibi her kediye özel ve sabit kalıyor.
Kedinizin gizli kimliği mırıltısında saklı! Bilim insanları "parmak izini" buldu

Evcil dostlarımız olan kedilerle kurduğumuz bağda genellikle en çok miyavlamalara dikkat ederiz. Ancak Berlin Doğa Tarihi Müzesi ve Napoli Federico II Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü son çalışma, asıl kimlik şifresinin düşük frekanslı mırıltılarda gizli olduğunu ortaya koydu. Hayvan Ses Arşivi'ndeki binlerce kaydı inceleyen uzmanlar, kedilerin insanlarla yaşarken seslerini nasıl evrimleştirdiğini gözler önüne serdi.

Mırıltı sabit, miyavlama esnek

Araştırmanın sonuçlarına göre bir kedinin mırıltısı, o kediyi diğerlerinden ayırmak için en güvenilir yöntem. Bilim insanları, otomatik ses tanıma tekniklerini kullanarak yaptıkları testlerde, mırıltının her bireyde son derece tutarlı ve kendine özgü olduğunu keşfetti. Araştırmacı Danilo Russo durumu şöyle özetliyor:

"İnsanlar genellikle miyavlamaya odaklanır çünkü kediler bu sesi bizi yönetmek için kullanır. Ancak mırıltı, kedinin gerçek kimliğini ele veren akustik bir imzadır."

 

Evcilleşme miyavlamayı değiştirdi

Çalışma kapsamında evcil kedilerin sesleri; Afrika yaban kedisi, çita ve puma gibi vahşi akrabalarıyla kıyaslandı. Ortaya çıkan en ilginç bulgu ise evcilleşmenin kedilerin sesini esnettiği oldu. Vahşi kedilerin miyavlamaları daha tek tipken, evcil kediler insanlarla iletişim kurabilmek için miyavlamalarını adeta "modifiye" etmişler. Yemek istemek, şikayet etmek veya sevgi talep etmek için farklı farklı miyavlama tonları geliştiren kediler, insan egemenliğindeki dünyaya bu şekilde uyum sağlamış.

Sesli parmak izi gibi çalışıyor

Araştırmacı Mirjam Knörnschild'e göre, mırıltı kediler arasında anne ve yavruları arasındaki ilk bağı kuran çok eski bir iletişim biçimi. Bu yüzden de zaman içinde bozulmadan ve değişmeden kalmış. Öte yandan miyavlama, kedinin birlikte yaşadığı insanın beklentilerine göre şekillenen, oldukça değişken bir araç haline gelmiş. Yani kediniz size her gün farklı bir tonla seslenebilir ama o huzurlu mırıltısı, her zaman onun kim olduğunun en dürüst kanıtı olmaya devam ediyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merit Kariyer Günleri’nin 5’incisi düzenleniyor05 Şubat 2026 Perşembe 10:26
  • 23. Orkide Yürüyüşü 5 Nisan Pazar günü citta slow Lefke'de gerçekleşiyor05 Şubat 2026 Perşembe 10:23
  • Artık Roma'daki Aşk Çeşmesi'ne para atmak da parayla02 Şubat 2026 Pazartesi 21:20
  • İspanya'da kaybolan kedi, dört ayda 250 kilometre yürüyüp Fransa'daki sahibine ulaştı01 Şubat 2026 Pazar 22:09
  • İspanya'da araştırmacılar farelerde pankreas kanserini tedavi etti01 Şubat 2026 Pazar 18:36
  • 430 bin yıllık değnek bulundu01 Şubat 2026 Pazar 18:12
  • İnsan mutluluktan neden ağlar?01 Şubat 2026 Pazar 15:24
  • Fransa'nın son gazete satıcısı liyakat nişanına layık görüldü01 Şubat 2026 Pazar 13:54
  • Ebeveyn ekrana baktıkça çocuk görünmez hissediyor01 Şubat 2026 Pazar 13:37
  • Yedi günde mutluluğa ulaşma rehberi01 Şubat 2026 Pazar 11:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti