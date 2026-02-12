  • BIST 12433.5
Kapalı Pazar yeri "Resmen" açıılyor

Kapalı Pazar Yeri İskele’de Açılıyor
Kapalı Pazar yeri "Resmen" açıılyor

İskele’de, kapalı pazar yeri resmi açılışı yapılıyor.  Toplam 30 bin metrekarelik geniş bir alan üzerinde, 4 bin metrekaresi Kapalı Pazar Yeri olarak inşa edilen; modern mimarisi, güçlü altyapısı ve çok yönlü kullanım alanlarıyla sadece İskele’ye değil, tüm adaya hizmet verecek İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri 13 Şubat Cuma günü (yarın) saat 10:30’da düzenlenecek törenle açılacak.  Alanda açılışa özel çorba, kahve ve çay ikramı da yapılacak.

 

BEZ ÇANTA HEDİYE EDİLECEK

ELEKTRONİK TARTILAR ALANA YERLEŞTİRİLDİ

Yaklaşık 300 araçlık otoparkı, pazarcı, otobüs, vatandaş ve özel gereksinimli otopark alanının yer aldığı, her bir detayı titizlikle tamamlanan İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’nın açılışında alışveriş yapmaya gelenlere, Çevre Dairesi’nin naylon poşet kullanımına yönelik aldığı kararlar doğrultusunda, bez çanta hediye edilecek. Vatandaşların gönül rahatlığıyla alışverişini yapması, satın aldıkları ürünlerin ağırlığını kontrol edebilmesi için hazırlanan elektronik tartılar da alandaki yerini aldı.

ALIŞVERİŞ ARABALARI İLE ALIŞVERİŞ KOLAYLIĞI

İskele Belediyesi Kapalı Pazar yerinde, alışveriş sırasında vatandaşlara büyük kolaylık da sağlanacak. Özellikle yaşlılar, çocuklu aileler ve yoğun alışveriş yapan vatandaşların ürünlerini rahatlıkla taşıyabilmeleri ve alışverişlerini daha konforlu yapabilmeleri için 500 adet alışveriş arabası da alanda hazırda bulunacak.

 

GÜN BOYU ÇORBA, KAHVE VE ÇAY İKRAMI

Yarın saat 10:30’da resmi açılışı yapılacak İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’nda, alanı ziyaret ederek alışveriş yapacak olanlara gün boyu açılışa özel çorba, kahve ve çay ikramı da yapılacak.

kapali-pazar-yeri-yarin-aciliyor.jpeg

