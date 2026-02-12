  • BIST 12433.5
Ulusal Birlik Partisi (UBP) örgüt başkanlarının “usulsüzlük” gerekçesiyle yargıya taşıdığı 9 örgüt başkanlığı kongresi Mahkeme tarafından iptal edildi. Kararın ardından UBP Milletvekili Hasan Taçoy, parti yönetimini eleştiren bir açıklama yaptı.
Hasan Taçoy; “Gerçek UBP’liler bugün bir büyük darbe daha almıştır”

Taçoy, açıklamasında Ulusal Birlik Partisi’nin layık olmadığı bir noktaya sürüklendiğini savunarak, yaşanan sürecin “gerçek UBP’liler için büyük bir üzüntü” olduğunu ifade etti. Uzun süredir yaşanan gelişmeleri sessiz ve üzüntü içinde takip ettiklerini belirten Taçoy, mevcut yönetimin yanlış icraatlarının partiyi bu noktaya getirdiğini ileri sürdü.

Mahkeme kararlarıyla tespit edilen yasadışılıkların üzerinin örtülmeye çalışıldığını iddia eden Taçoy, partililerin demokrasi yerine mahkemelerde hak aramak zorunda bırakılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Yanlışlardan dönmek yerine yapılan açıklamalarla sürecin geçiştirilmeye çalışıldığını savunan Taçoy, parti yönetiminin yaşananlardan gerekli dersi çıkarmadığını öne sürdü.

Taçoy, açıklamasının sonunda parti yönetimine çağrıda bulunarak, parti tabanının beklentilerini karşılayacak ve hukuka aykırı durumları ortadan kaldıracak adımların bir an önce atılması gerektiğini belirtti.

 

 

Hasan Taçoy paylaşım metni;

“GERÇEK UBP’LİLER BUGÜN BİR BÜYÜK DARBE DAHA ALMIŞTIR”


Ulusal Birlik Partisi layık olmadığı ve kendisine hiç yakışmayan durumlara düşürülmüştür.


Ağustos 2024 tarihinde yaptığımız uyarıların ne kadar haklı olduğu bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır.


“Biz demiştik” demek hiç bu kadar acı ve üzüntü verici olmamıştı.


Uzun bir süredir yaşananları sessiz bir şekilde ve derin bir üzüntü içerisinde takip etmekte olan “GERÇEK UBP’LİLER” bugün bir kez daha hak etmedikleri bir darbe yemiştir.


Mevcut yönetimin yanlış icraatlarının yarattığı durum karşısında takındığı tutum en hafif tabiriyle üzücüdür.


Yanlıştan dönmek yerine, yanlışlar yapılan yanlış açıklamalar ile geçiştirilmek isteniyor.


Mahkeme kararları ile tespit edilmiş olan yasadışılıkların üzeri örtülmeye çalışılıyor.


Partililerin demokrasi yerine mahkemelerde hak arayışına mecbur bırakılmaları asla kabul edilemez.


Ama ne yazık ki hala yaşananlardan gereken dersin alınmadığını ve yanlışları sürdürmede büyük bir ısrar içerisinde olunduğu görmekteyiz.


O günlerde de yaptığımız çağrımızı bir kez daha yineliyoruz:


 

Geliniz vazgeçiniz artık hepimizi uçuruma sürükleyen yanlışlarınıza son veriniz.


Mahkeme tarafından karar altına alınmış bir durumu “biz zaten iptal etmiştik” demek yaptığınız yanlışı itiraf etmek demektir.


Bu saatten sonra yapılması gerekenler bellidir.


Temennimiz mevcut parti yönetiminin bir an önce parti tabanının beklentilerini karşılayacak ve yasadışı durumları ortadan kaldıracak adımlara zaman geçirmeden atması yönündedir.”

