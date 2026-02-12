  • BIST 12433.5
  • Altın 7126.99
  • Dolar 43.6478
  • Euro 52.0155
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAABD’den vatandaşlarına tekrar “İran’ı hemen terk edin” çağrısı

Çalışma Bakanlığı: Tüm iyi niyetli girişimlere rağmen EKTAM işveren tarafı toplantıya katılmadı

» »
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ektam Kıbrıs Ltd.’de çalışma barışının yeniden sağlanması için Emek-İş ile işveren tarafını toplantıya davet ettiklerini ancak işverenin katılmadığını açıkladı
Çalışma Bakanlığı: Tüm iyi niyetli girişimlere rağmen EKTAM işveren tarafı toplantıya katılmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ektam Kıbrıs Ltd.’de çalışma barışının yeniden tesis edilebilmesi için tüm tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlık açıklamasında, çalışanların sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının yasal güvence altında ve çalışma hayatının vazgeçilmez unsurları olduğunu ifade edildi.

Diyalog ve çözüm zemini oluşturulması, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin başlatılması için Emek-İş ile işveren tarafının bugün Bakanlık'ta toplantıya davet edildiği kaydedilen açıklamada, tüm iyi niyetli girişimlere rağmen işveren tarafının toplantıya katılmadığı belirtildi.

Bakanlığın, işten durdurulan emekçilerin ve ailelerinin yaşadığı mağduriyeti yakından takip ettiği de vurgulanan açıklamada, "Bakanlığımızın çağrısına rağmen işveren tarafının katılım sağlamadığı toplantı sonrasında, yasal hükümler titizlikle takip edilecek ve gerekli işlemler ivedilikle uygulanacaktır.” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2'si çocuk toplam 4 yaralı!11 Şubat 2026 Çarşamba 22:08
  • '1976 Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı' onaylanarak Genel Kurul'a sevk edildi11 Şubat 2026 Çarşamba 20:59
  • Sakarya Belediye Başkanı Alemdar "DAÜ Mezunu değil" tartışması!11 Şubat 2026 Çarşamba 19:46
  • Bay-Sen’den eylem ve grev uyarısı…11 Şubat 2026 Çarşamba 19:37
  • Erdoğan'dan 'Ege ve Doğu Akdeniz' mesajı: Çetrefil ama çözümsüz değil11 Şubat 2026 Çarşamba 18:57
  • CTP'den Ünal Üstel hükümetine "güvensizlik önergesi" hazırlığı11 Şubat 2026 Çarşamba 15:44
  • Greve BOYKOT ekleniyor... Pepsi ürünleri boykot ediliyor...11 Şubat 2026 Çarşamba 10:56
  • Yer yer sağanak yağmur yağacak11 Şubat 2026 Çarşamba 09:59
  • Tıp-İş greve bugün de devam edecek11 Şubat 2026 Çarşamba 09:54
  • CTP’li Ongun Talat’tan Sert İddia: “Seçimden Kaçıyorlar Çünkü Aile Yerleştirme İşleri Henüz Bitmedi!”10 Şubat 2026 Salı 21:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti