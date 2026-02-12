Çalışma Bakanlığı: Tüm iyi niyetli girişimlere rağmen EKTAM işveren tarafı toplantıya katılmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ektam Kıbrıs Ltd.’de çalışma barışının yeniden sağlanması için Emek-İş ile işveren tarafını toplantıya davet ettiklerini ancak işverenin katılmadığını açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ektam Kıbrıs Ltd.’de çalışma barışının yeniden tesis edilebilmesi için tüm tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlık açıklamasında, çalışanların sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık haklarının yasal güvence altında ve çalışma hayatının vazgeçilmez unsurları olduğunu ifade edildi.

Diyalog ve çözüm zemini oluşturulması, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin başlatılması için Emek-İş ile işveren tarafının bugün Bakanlık'ta toplantıya davet edildiği kaydedilen açıklamada, tüm iyi niyetli girişimlere rağmen işveren tarafının toplantıya katılmadığı belirtildi.

Bakanlığın, işten durdurulan emekçilerin ve ailelerinin yaşadığı mağduriyeti yakından takip ettiği de vurgulanan açıklamada, "Bakanlığımızın çağrısına rağmen işveren tarafının katılım sağlamadığı toplantı sonrasında, yasal hükümler titizlikle takip edilecek ve gerekli işlemler ivedilikle uygulanacaktır.” denildi.