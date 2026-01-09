  • BIST 12087.41
SON DAKİKAMeteoroloji Dairesi, yarın sabah saat 05.00’e kadar karada ve denizde fırtına uyarısı yaptı.

Mehmetçik'te bayrak tartışması...

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, gece etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle zarar gören köy girişindeki bayrakların sabahın ilk saatlerinde fark edilip, derhal müdahale edildiğini belirterek, ortada ne bir ihmal ne de duyarsızlık olduğunu açıkladı.
Mehmetçik'te bayrak tartışması...

Belediye açıklamasında, bayrak üzerinden siyaset yapılmasının kabul edilemez olduğuna işaret ederek, gerçekleri çarpıtarak belediye ve bölgeyi hedef alan algı operasyonları kınandı.

“Buna rağmen, gerçeği araştırmadan, belediyemizle tek bir temas dahi kurmadan; bayrak üzerinden siyaset yapmayı tercih eden bu anlayış kabul edilemez. Hassasiyet söylemleriyle algı yaratmaya çalışmak, ne gazeteciliktir ne de kamuoyunu bilgilendirmektir. Daha da üzücü olan ise; iki dönem belediye başkanlığı yapmış bir kişinin sahibi olduğu, sözde sosyal medya gazeteciliği yapan bir sayfa üzerinden bu haberin servis edilmesidir. Ancak şaşırmadık. Zira belediye başkanlığı döneminde belediyenin nasıl yönetildiği, bölgemizin hafızasında hâlâ tazeliğini korumaktadır. Şunun özellikle bilinmesini isteriz: Belediyemiz, belediye başkanımız ve tüm belediye personelimiz; bayrağına, vatanına ve milletine olan bağlılığıyla herkesin yakından tanıdığı, duruşu net bir kurumdur. Kimsenin bu değerler üzerinden belediyemizi ve bölgemizi küçük düşürmesine izin vermeyiz. Bayrak, algı malzemesi değildir. Gerçek dışı ve kasıtlı haberlerle değil, gerçekle konuşulmalıdır.”

 

