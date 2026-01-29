  • BIST 12433.5
Bağımsızlık Yolu’ndan Sınırüstü’ne Ziyaret

Bağımsızlık Yolu temsilcilerinden oluşan bir heyet, Sınırüstü köyüne ziyaret gerçekleştirerek Sınırüstü Muhtarı Halil Yenigün, Boğaziçi Muhtarı Eniz Akşahin ve Büyükkonuk Muhtarı Mustafa Doğan ile bir araya geldi.
Bağımsızlık Yolu’ndan Sınırüstü’ne Ziyaret

Görüşmede, bölgedeki bazı kırsal kesim arazilerinin şirketlere tahsis edilmesine ilişkin bilgi alındı.

Muhtarlar, Bakanlar Kurulu’nun 25 Mart ve 30 Temmuz 2025 tarihlerinde aldığı kararlarla (S-31-B-22-C-2 Ada/Blok 129, Parsel 1/B ve 1/C) söz konusu arazilerin kırsal kesim arsası statüsünden çıkarıldığını, haritaların bu doğrultuda değiştirildiğini ve arazilerin bazı şirketlere güneş paneli kurulumu amacıyla tahsis edildiğini aktardı. Muhtarlar ayrıca, ilgili alanlarda izinsiz ağaç kesimine başlandığını ifade etti.

Sınırüstü Muhtarı Halil Yenigün, yapılan değişiklikle bölge gençliğinin barınma ihtiyacını karşılamak üzere kullanılması gereken kırsal kesim arazilerinin büyük sermayeye devredildiğini belirterek, bölgede halkın kullanımına açık bir sosyal tesis dahi bulunmadığını vurguladı. Yenigün, bu duruma karşı mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Bölgede kırsal kesim arazileri üzerine inşa edilen konutların yol ve kaldırım altyapısının tamamlanmamış olmasının ciddi mağduriyet yarattığını dile getiren Yenigün, halkın evlerine ulaşmakta güçlük çektiğini söyledi. Yenigün ayrıca, bölgede gençlerin bir araya gelebileceği herhangi bir sosyal alan bulunmadığı için, gençlerin eski bir kilisenin bahçesinde sosyalleşmek zorunda kaldığını ifade etti.

Bağımsızlık Yolu heyeti ise kırsal kesim ve hali arazilerin öncelikle bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Heyet, yapılması planlanan her türlü yatırımın, yatırımın gerçekleşeceği bölgede yaşayan halkın oluşturacağı bir ekoloji komitesinin onayına tabi olmasının, doğanın ve kamusal alanların korunması açısından hayati önemde olduğuna dikkat çekti.

Bölge halkı barınacak konut bulamadığı için göçe zorlanırken, büyük sermayenin çıkarı doğrultusunda atılan her adımın karşısında olacaklarını vurgulayan Bağımsızlık Yolu heyeti, mücadelede bölge halkının yanında durmaya devam edeceklerini açıkladı.

