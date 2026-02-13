CTP’den DİSİ’ye ziyaret: Kıbrıs’ta çözümün yolu siyasi eşitliğe dayalı federasyon

İki parti, Kıbrıs çözüm sürecinde devam eden çıkmazın aşılması ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına bağlı olarak siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu ve iki bölgeli federal çözüme ulaşılmasına yönelik görüş birliği içinde olduklarını teyit ettiler. CTP Genel Başkanı, resmi müzakereler öncesinde Crans-Montana itibarıyla varılan tüm yakınlaşmalara bağlı kalarak, aciliyet duygusu içerisinde ve sürecin sonuç odaklı olarak kurgulanması gerektiğini anlattı. Ayrıca, Statüko’nun sürdürülebilir olmadığı ve kabul edilemez olduğu görüşünü de paylaşan iki parti, sürecin bir uzlaşıyla sonuçlanabilmesi için ortak çalışmalarını arttırarak devam etmeye yönelik kararlılık belirtti.

Ziyarette Genel Başkan Sıla Usar İncirli’ye, Dış İlişkiler Sekreteri ve Milletvekili Fikri Toros, Milletvekilleri Asım Akansoy, Doğuş Derya ile Armağan Candan eşlik ettiler. Annita Demetriou Başkanlığında DİSİ heyeti ile Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme saat 10.00’da başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.

İncirli: Erhürman’ın seçilmesi Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesinin göstergesi

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini anımsatarak Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın büyük bir halk desteği ile seçildiğini dile getirdi ve bunun Kıbrıslı Türklerin güçlü çözüm iradesinin yeniden teyidi niteliğinde olduğunu vurguladı.

Görüşmede, CTP’nin kurulduğu günden bugüne Kıbrıs sorununda siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu ve iki bölgeli federasyonu savunduğunu ve bunun için mücadele ettiğini ifade eden İncirli, müzakerelerin yeniden başlaması için BM Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in çalışmalarını desteklediklerini ve Tufan Erhürman’ın New York’ta BM Genel Sekreteri Sayın Gutteres ile yaptığı görüşmenin sürece ivme kazandırma potansiyeli sağladığını söyledi. CTP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın kapsamlı bir siyasi anlaşma hedefiyle kurgulanması gereken müzakere metodolojisini desteklediklerini ifade ederek, söz konusu dört maddelik öneriyi detaylarıyla ve esas amacıyla anlatma fırsatı buldu.

“Kapsamlı çözüme giderken Güven Artırıcı Önlemlerin belirleyici bir rolü var”

İncirli, olası müzakere sürecinde bir hayal kırıklığına daha fırsat tanınmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Güven Artırıcı Önlemlerin müzakereler için gerekli olan elverişli koşulların ve çözüm atmosferinin yaratılmasında belirleyici olacağının ve iki toplumu birbirine yakınlaştıracağının altını çizdi.

“Federasyon temelli, kalıcı ve adil bir barış için mücadeleye devam edeceğiz”

Son olarak, CTP ve DİSİn’in birlikte yürüteceği ortak çalışmaların devam etmesinde kararlı olduğunu söyleyen İncirli, “Adamızda kalıcı ve adil barış için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.