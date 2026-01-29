  • BIST 12433.5
Hristodoulides, Pakistan'ın UNFICYP'nin görev süresinin uzatılması konusunda "sessiz süreci bozduğunu" söyledi.

"Bu sabah bana verilen bilgiye göre, Pakistan kararın alındığı sessiz süreci bozdu, bazı yorumlarda bulundu ve bu bir süreç. Bu daha önce de oldu ve istişareler devam ediyor" dedi. Güvenlik Konseyi üyeleri arasında "konsensüs eksikliği" olduğu yönündeki söylentiler hakkında soru sorulduktan sonra gazetecilere böyle konuştu.

Pakistan'ın yorumlarının Kıbrıs Rum tarafı için "olumlu" olup olmadığı sorulduğunda, "bahsettiğim ülkeden, yorumların bizim için olumlu olmadığını anlıyorsunuz" dedi.

