Holguin bugün adaya geliyor

Brüksel ziyaretinin ardından Kıbrıs’a 4 günlük ziyaret yapacak olan Holguin, ilk temasını Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerinin temsilcileriyle yapacak.

Maria Angela Holguin yarın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Lidieri Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşecek. Holguin saat 10.00’da Hristodulidis, saat 14.00’de Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya gelecek.

BM Barış Gücü Sözcülüğü’nün açıklamasına göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin Çarşamba günü iki liderlerle ortak toplantı yapacak.

Holguin’in Perşembe günü adadan ayrılması bekleniyor.