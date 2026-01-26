  • BIST 12433.5
  • Altın 6941.19
  • Dolar 43.3551
  • Euro 51.2654
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİran İnsan Hakları Örgütü: Ölü sayısı 5 bin 848'e çıktı

Holguin bugün adaya geliyor

»
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin bugün Kıbrıs’a geliyor.
Holguin bugün adaya geliyor

Brüksel ziyaretinin ardından Kıbrıs’a 4 günlük ziyaret yapacak olan Holguin, ilk temasını Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerinin temsilcileriyle yapacak.

Maria Angela Holguin yarın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Lidieri Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşecek. Holguin saat 10.00’da Hristodulidis, saat 14.00’de Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya gelecek.

BM Barış Gücü Sözcülüğü’nün açıklamasına göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin Çarşamba günü iki liderlerle ortak toplantı yapacak.

Holguin’in Perşembe günü adadan ayrılması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarafların tezleri Guterres’in önünde: Siyasi eşitlik ve kaldıraç olarak AB-Türkiye ilişkileri11 Ocak 2026 Pazar 20:05
  • Kemal Baykallı: Kıbrıs’ın çözümsüzlükle yaşama lüksü kalmamıştır06 Ocak 2026 Salı 17:06
  • Nikos Hristodulidis: Özlü ve kalıcı çözüm Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümüdür31 Aralık 2025 Çarşamba 15:23
  • Rum Medyası: Türkler Mammari’de bir çiftçi ve traktörüne saldırdı30 Aralık 2025 Salı 15:27
  • Hristodulidis: Kıbrıs sorununun çözümüne uluslararası ilgi artıyor28 Aralık 2025 Pazar 16:21
  • Rum basını...Kıbrıslı Türkler, Türkler, Ruslar, Ukraynalılar'a yeni mülk davaları gelecek!28 Aralık 2025 Pazar 16:09
  • Kıbrıs sorununda 2025 yılı: Kıbrıslı Türkler kendisini temsil edecek yeni liderini seçti!28 Aralık 2025 Pazar 11:06
  • Holguín: Kıbrıs’ta yeni bir fırsat penceresi var ama erken 5+1 süreci riske atabilir25 Aralık 2025 Perşembe 12:32
  • Hristodulidis, “Guterres Çerçevesi”nin tüm başlıklarını müzakere etmekten yana22 Aralık 2025 Pazartesi 14:37
  • Holguin: Yeni bir gayriresmi 5+1 için erken16 Aralık 2025 Salı 12:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti