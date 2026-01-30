Rum basını. .. Kıbrıs Görüşmeleri Kısır Döngüye Hapsoldu

Liderlerin çarşamba günü, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin'in de katılımıyla yaptığı “etkisiz görüşmenin”, hem Birleşmiş Milletlerde (BM) hem de iki toplumda "ciddi huzursuzluğa" yol açtığı ifade edildi.

Politis gazetesi, yeni geçiş kapılarının açılması gibi "düşük seviyeli" konularda bile ilerleme kaydedilememesinin, BM’de büyük bir memnuniyetsizliğe neden olduğunu yazdı.

Gazete, BM’nin, iki tarafın Holguin aracılığıyla ortak bir zemin bulabileceğine ve en azından çabaların ivmesini kurtarabileceğine inandığını, ancak iki lider arasındaki yeni iletişimin başarısız olmasının endişelere neden olduğunu belirtti.

Yabancı diplomatların değerlendirmelerine göre, tüm çabanın ve sürecin, koşulların ve tarafların sunduğu önerilerin yorumlanmasında sıkışıp kalması olduğunu kaydeden gazete, iki tarafın çözüm bulma isteğini yansıtacak konularda anlaşmaya varılmasını engelleyen bir kısır döngü oluştuğuna işaret etti.

Gazete, çarşamba günkü toplantının, soruna ilişkin esaslı konularda atılacak adımların netleştirilmesi ve görüşülmesine zemin hazırlamadığı gibi, yeni bir çaba için ortam yaratacak bazı mutabakat zaptlarının bile ortaya çıkmasını engellediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın dört, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de beş yeni öneri eklemesiyle tartışmanın giderek karmaşıklaştığını ve Kıbrıs sorununun özünden uzaklaşıldığını belirten gazete, Hristodulidis’in önerilerinin, Kıbrıs meselesindeki sürecin şu anki yönü hakkında makul soruları gündeme getirdiğini yazdı.

Gazete, görüşmelere Crans Montana’da kalınan yerden devam edilmesi niyetine rağmen, Hristodulidis’in sunduğu önerilerin zıt bir mantıkta olduğunu ve öneriler sunmanın değil, içerik ile siyasi sonuçların önemli olduğunu kaydetti.

Siyasi eşitlik konusundaki belirsizliğin de sorun yarattığını belirten gazete, BM kararları ile ortak açıklamada ifade edilen siyasi eşitliğin çözümün uzlaşılmış zemini olduğunu ve daha fazla müzakere edilebilir bir mesele olmadığını yazdı.

Gazete, Kıbrıs Türk tarafının Türkiye’nin koyduğu “engeller” yüzünden özlü müzakerelerde ilerleme sağlamakta zorlandığını iddia ederken, Türkiye’nin de iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon konusundaki pozisyonunu netleştirmediğini savundu.