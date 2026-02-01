  • BIST 12433.5
  • Altın 6786.65
  • Dolar 43.4792
  • Euro 51.5667
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAGazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı yaya geçişlerine "deneme" amaçlı açıldı

İlerleme küçük ama somut adımlara bağlı

»
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin "Kıbrıs sorununda ilerlemenin siyasi iradeye, kapsayıcı diyaloğa ve iş birliğinin mümkün olduğunu gösterecek küçük ama somut adımlara bağlı olduğunu" söyledi.
İlerleme küçük ama somut adımlara bağlı

Politis, Holguin ile yaptığı söyleşiyi “Her Şey İki Liderin Hazır Olmasına Bağlı” başlığıyla manşete çekti.

Gazeteye göre, liderlerin “gündelik hayatlarının bozulmayacağını teyit ederek anlayış ve destek geliştirilmesi için toplumları da sürece dahil etmek sorunda olduğunu kaydeden Holguin “İlerlemenin asgari gereği ortak bir iyi niyetle katılım taahüdüdür.” dedi.

Holguin, 5+1 tipi yeni bir konferans liderlerin siyasi iradesinin yerine geçemeyeceğini, sadece destek olabileceğini kaydetti. 

Güven yaratılmasının önündeki tek engelin siyasi olmadığını belirten Holguin, on yıllar süren başarısız çabaların yarattığı psikolojik ve değişimin mümkün olup olmadığına dair artan kuşkunun da engel olduğunu söyledi. Güvenin sadece açıklamalarla tesis edilemeyeceğini, güvenilirliğe ve karşılıklı faydaya işaret eden sürekli ve günlük eylemlerle yaratılabileceğine işaret etti.

Holguin, Güven Yaratıcı Önlemleri'nin değerinin, iş birliğinin mümkün olduğunu göstermelerine, hız ve yönlerinin de liderlerin sürece yatırım yapmaya hazır olmalarına ve uzlaşı bulma kabiliyetlerine bağlı olduğu görüşünü ortaya koydu.

Toplumların da sürece dahil edilmesinin önemine vurgu yapan Holguin, tipik siyasi yapıların dışından gelen seslerin sürece pratik fikirler katabileceğine işaret etti.  Toplumların dahil edilmesinin "dayanıklılığı, sahiplenme duygusunu ve sürecin meşruiyetini güçlendireceğini ve toplumları uzlaşıya hazırlayacağını" söyledi.

Holguin, Kolombia’daki barış sürecinden kazandığı deneyimi de aktararak, müzakere edilmiş bir anlaşmanın ötesinde, liderlerin karşılıklı anlayışı ve çözüme desteği kamuoyuna işlemesi gerektiğine işaret etti. “Vatandaşların anlaşmanın gündelik hayatlarını bozmayacağını anlaması gerekiyor. İlerleme, net hedef ve yapıcı katılım niyeti varsa mümkündür.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman ve Hristodulidis, Holguin ev sahipliğinde ara bölgede bir araya geldi28 Ocak 2026 Çarşamba 13:17
  • Maria Angela Holguin Kıbrıs'ta: Üçlü görüşme bugün28 Ocak 2026 Çarşamba 10:35
  • Holguin bugün adaya geliyor26 Ocak 2026 Pazartesi 09:40
  • Holguin gelecek hafta geliyor22 Ocak 2026 Perşembe 11:54
  • Hasan Kahvecioğlu: Hristodulidis, Erhürman’ın öneri paketini önemsemedi21 Ocak 2026 Çarşamba 15:01
  • Sıla Usar İncirli: CTP'nin görüşü siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu ve iki kesimli federasyondur21 Ocak 2026 Çarşamba 14:57
  • Holguin’in ay sonundan önce adada olması bekleniyor19 Ocak 2026 Pazartesi 12:29
  • Holguin, ocak sonunda adaya geliyor14 Ocak 2026 Çarşamba 14:33
  • Tarafların tezleri Guterres’in önünde: Siyasi eşitlik ve kaldıraç olarak AB-Türkiye ilişkileri11 Ocak 2026 Pazar 20:05
  • Kemal Baykallı: Kıbrıs’ın çözümsüzlükle yaşama lüksü kalmamıştır06 Ocak 2026 Salı 17:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti