Hristodulis, Erhürman'a bir sonraki görüşme için üç tarih önerdi

Rum Lider Nikos Hristodulis, Kıbrıs meselesi görüşmelerinin sürdürülebilmesi için Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a Şubat ayı içinde üç olası buluşma tarihi önerdi.

um Hükümet sözcüsü Konstantinos Letymbiotis'in açıklamasına göre, Rum Lider Nikos Hristodulis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a bir sonraki görüşme için üç tarih önerdi .

Kıbrıs Haber Ajansı'na verdiği demeçte, önerilen üç tarihin de Şubat ayı içinde olduğunu ve bu tarihlerin Erhürman'a Rum Baş Müzakereci Menelaos Menelaou ile Erhürman'ın Müsteşarı Mehmet Dana arasındaki temaslar yoluyla iletildiğini öğrenildi.

Toplantının gerçekleşmesi halinde Birleşmiş Milletler özel temsilcisi Khassim Diagne'nin ev sahipliğinde olacağını da ekleyen yetkili, şu ana kadar "Kıbrıs Türk tarafından herhangi bir yanıt alınmadığını" belirtti .