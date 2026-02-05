  • BIST 12433.5
  • Altın 6737.48
  • Dolar 43.5345
  • Euro 51.5248
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİran-ABD görüşmeleri '6 Şubat'ta İstanbul'a yapılacak'

Rum müzakereci Menelau: Erhürman'ın 4 maddelik metodolojisi "evlilik öncesi boşanma protokolüdür”

»
" Kıbrıs Türk tarafının sunduğu önerilerin uzlaşmaları güçlendirmediğini savunarak, bu yaklaşımların kendileri açısından “evlilik öncesi boşanma protokolü” anlamına geldiğini öne sürdü"
Rum müzakereci Menelau: Erhürman'ın 4 maddelik metodolojisi "evlilik öncesi boşanma protokolüdür”

Rum müzakereci Menelaos Menelau, yakın tarihte onaylanan UNFICYP raporunun Kıbrıs sorununun uzlaşılmış çözüm temelini doğruladığını savunarak, Kıbrıs sorununda alternatif bir çözümün olmadığı mesajının herkes tarafından net biçimde anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Avrupa Solu Grubu'nun Limasol’da yapılan “Çalışma Günleri” toplantısında konuşan Rum Müzakerecisi Menelaos Menelau, BM Kıbrıs Barış Gücü UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporun onaylanmasıyla Kıbrıs sorununun çözüm temelinin bir kez daha yinelendiğini söyledi.

Menelau, Kıbrıs sorununun alternatif bir çözümü olmadığının herkes tarafından iyi anlaşılması gerektiğini iddia etti. Menelau, Kıbrıs Türk liderliğine yeni bir liderin seçilmesi sonrası umutların artmasından dolayı Rum tarafının girişimleri sonucunda 20 Kasım ve 11 Aralık tarihlerinde BM çatısı altında iki görüşmenin gerçekleştirildiğini öne sürdü.

11 Aralık tarihli görüşmede “iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümüyle doğrudan bağlantılı siyasi eşitliğe atıfta bulunulmasının Kıbrıs Türk tarafının iki devletli çözüm tezinden dönüş sinyalleri verdiği” yorumunu yapan Menelau, Kıbrıs Türk tarafının "çözüm temelini" doğrulamasa da "siyasi eşitliği" doğrulanmasının doğru yönde atılmış bir adım olduğu iddia etti.

Menelau, “Kıbrıs Türk tarafının çözüm temelini doğrulamamasının sebeplerinin hâlâ iki devletli çözümü savunan Türkiye’de aranması gerektiğini” öne sürdü.

Kıbrıs Türk tarafının önerilerinin kendileri için “evlilik öncesi boşanma protokolü” anlamına geldiğini ifade eden Menelau; “ihtiyacımız olan şey tüm uzlaşıları bütünüyle doğrulamamızdır” iddiasında bulundu.

Konuşmasında Kıbrıs Rum tarafının 5 önerisine de değinen Menelau, Kıbrıs Rum tarafının çözüm için çalışmaya devam edeceği yineledi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristodoulides, Pakistan'ın UNFICYP'nin görev süresinin uzatılması konusunda "sessiz süreci bozduğunu" söyledi29 Ocak 2026 Perşembe 13:08
  • Hristodulidis’ten 5 maddelik yol haritası28 Ocak 2026 Çarşamba 14:44
  • Erhürman ve Hristodulidis, Holguin ev sahipliğinde ara bölgede bir araya geldi28 Ocak 2026 Çarşamba 13:17
  • Maria Angela Holguin Kıbrıs'ta: Üçlü görüşme bugün28 Ocak 2026 Çarşamba 10:35
  • Holguin bugün adaya geliyor26 Ocak 2026 Pazartesi 09:40
  • Holguin gelecek hafta geliyor22 Ocak 2026 Perşembe 11:54
  • Hasan Kahvecioğlu: Hristodulidis, Erhürman’ın öneri paketini önemsemedi21 Ocak 2026 Çarşamba 15:01
  • Sıla Usar İncirli: CTP'nin görüşü siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu ve iki kesimli federasyondur21 Ocak 2026 Çarşamba 14:57
  • Holguin’in ay sonundan önce adada olması bekleniyor19 Ocak 2026 Pazartesi 12:29
  • Holguin, ocak sonunda adaya geliyor14 Ocak 2026 Çarşamba 14:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti