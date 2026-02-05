Rum müzakereci Menelau: Erhürman'ın 4 maddelik metodolojisi "evlilik öncesi boşanma protokolüdür”

Rum müzakereci Menelaos Menelau, yakın tarihte onaylanan UNFICYP raporunun Kıbrıs sorununun uzlaşılmış çözüm temelini doğruladığını savunarak, Kıbrıs sorununda alternatif bir çözümün olmadığı mesajının herkes tarafından net biçimde anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Avrupa Solu Grubu'nun Limasol’da yapılan “Çalışma Günleri” toplantısında konuşan Rum Müzakerecisi Menelaos Menelau, BM Kıbrıs Barış Gücü UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporun onaylanmasıyla Kıbrıs sorununun çözüm temelinin bir kez daha yinelendiğini söyledi.

Menelau, Kıbrıs sorununun alternatif bir çözümü olmadığının herkes tarafından iyi anlaşılması gerektiğini iddia etti. Menelau, Kıbrıs Türk liderliğine yeni bir liderin seçilmesi sonrası umutların artmasından dolayı Rum tarafının girişimleri sonucunda 20 Kasım ve 11 Aralık tarihlerinde BM çatısı altında iki görüşmenin gerçekleştirildiğini öne sürdü.

11 Aralık tarihli görüşmede “iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümüyle doğrudan bağlantılı siyasi eşitliğe atıfta bulunulmasının Kıbrıs Türk tarafının iki devletli çözüm tezinden dönüş sinyalleri verdiği” yorumunu yapan Menelau, Kıbrıs Türk tarafının "çözüm temelini" doğrulamasa da "siyasi eşitliği" doğrulanmasının doğru yönde atılmış bir adım olduğu iddia etti.

Menelau, “Kıbrıs Türk tarafının çözüm temelini doğrulamamasının sebeplerinin hâlâ iki devletli çözümü savunan Türkiye’de aranması gerektiğini” öne sürdü.

Kıbrıs Türk tarafının önerilerinin kendileri için “evlilik öncesi boşanma protokolü” anlamına geldiğini ifade eden Menelau; “ihtiyacımız olan şey tüm uzlaşıları bütünüyle doğrulamamızdır” iddiasında bulundu.

Konuşmasında Kıbrıs Rum tarafının 5 önerisine de değinen Menelau, Kıbrıs Rum tarafının çözüm için çalışmaya devam edeceği yineledi