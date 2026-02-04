KOOPBank iştiraklerinde eksik maaş ödendi.. Kürşat'tan tepki...

CTP Milletvekili Fide Kürşat, Koopbank iştiraklerinde maaşların eksik ödenmesine tepki göstererek, bunun açık bir Toplu İş Sözleşmesi ihlali olduğunu vurguladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Fide Kürşat, Koop-Sen’in Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerinde yaşanan maaş ödemelerine ilişkin açıklamasının ardından, hükümete ve ilgili kurumlara sert eleştiriler yöneltti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kürşat, yaşananların ülkede emeğin ve hukukun sistematik biçimde yok sayıldığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Toplu İş Sözleşmesi gereği Ocak ayı sonunda çalışanlara yansıtılması gereken yüzde 21,66 oranındaki hayat pahalılığı artışının ödenmemesinin, açık ve tartışmasız bir Toplu İş Sözleşmesi ihlali olduğunu vurguladı.

Kürşat, “Kendini hükümet sanan bu emekçi düşmanı yapı, hukuk tanımazlığa devam etmektedir” ifadelerini kullanarak, yürürlükteki yasalar ve imzalanmış sözleşmeler ortadayken ücretlerin keyfi biçimde eksik ödenmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Hiçbir siyasi baskının ya da talimatın, işçinin alın terinin gasp edilmesini meşrulaştıramayacağını ifade etti.

Kooperatif Merkez Bankası Başkanı ile Kooperatif Şirketler Mukayyidinin bu konudaki tutumunu da eleştiren Kürşat, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası ile 22/1992 sayılı İş Yasası hükümlerinin son derece açık olduğunu hatırlattı. Bu yasalara göre, mahkeme kararı olmaksızın ve sözleşmede yer alan nedenler dışında ücretlerden kesinti yapılamayacağını vurgulayan Kürşat, buna rağmen sürdürülen uygulamanın yalnızca çalışanlara değil, hukuk devleti ve sosyal adalet ilkesine karşı yapılmış bir saldırı olduğunu savundu.

Paylaşımında krizin bedelinin işçilere ve emekçilere ödetilmesini kabul etmediklerini belirten Kürşat, kamu kurumlarını yönetenlerin görevinin emekçilerin haklarını budamak değil, onları korumak olduğunu ifade etti.

Kürşat, Koop-Sen’in bu hukuksuzluğa karşı yürüttüğü haklı ve meşru mücadelenin sonuna kadar yanında olduklarını belirterek, “Dün olduğu gibi bugün de işçinin ve emekçinin hak mücadelesinde omuz omuza durmaya devam edeceğiz” dedi.

Açıklamasının sonunda mevcut yönetim anlayışını sert sözlerle eleştiren Kürşat, hukuku yok sayan ve emeği değersizleştiren bu düzenle ülkenin yönetilemeyeceğini savunarak, erken seçim çağrısı yaptı.