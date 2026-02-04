  • BIST 12433.5
  • Altın 7103.4
  • Dolar 43.4947
  • Euro 51.4898
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİran-ABD görüşmeleri '6 Şubat'ta İstanbul'a yapılacak'

Nalbantoğlu, ölümünün 46’ncı yıl dönümünde anılıyor

» »
Kıbrıs Türk mücadele ve siyasi tarihinde önemli izler bırakan, çok yönlü kişiliğiyle tanınan Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 46’ncı yıl dönümünde anılıyor.
Nalbantoğlu, ölümünün 46’ncı yıl dönümünde anılıyor

Ailesinin verdiği bilgiye göre, 6 Şubat 1980’de hayatını yitiren Nalbantoğlu için cuma günü saat 11.00’de Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlenecek.

1925 Mağusa doğumlu olan ve 6 Şubat 1980’de 55 yaşındayken, Meclis çalışmaları sırasında geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı Ankara’daki hastanede hayatını kaybeden Nalbantoğlu, TMT’nin kuruluşunda ve toplumsal direniş yıllarının tüm aşamalarında öncü rol oynamış, Erenköy dahil birçok cephede görev yaparak Kıbrıs Türk milli mücadelesine damga vuran isimlerden biri olmuştu.

Kıbrıs Türk halkının demokratikleşme sürecinde ön safta yer alan; KKTC’nin sağlık altyapısında imzası olan, TMT kurucularından eski Sağlık Bakanı ve milletvekili Dr. Burhan Nalbantoğlu, meclis komitesindeki bir tartışma sonrasında beyin kanaması geçirmişti. Özel uçakla tedavi için Ankara’ya götürülen ancak kurtarılamayan Nalbantoğlu, bugün ülkenin en büyük hastanesi olan ve adını taşıyan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yapımına da öncülük etmiş, yapımında bizzat çalışmıştı.

Nalbantoğlu, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin de kurucuları arasındaydı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sıla Usar İncirli: Bu çürümüşlükte doğru ve ahlaki olan erken seçimdir03 Şubat 2026 Salı 16:54
  • Meclis'te yumruklu kavga çıktı! (Video)03 Şubat 2026 Salı 16:28
  • KKTC’nin yeni projeksiyon nüfusu: 489 bin 30803 Şubat 2026 Salı 15:21
  • Şap hastalığına karşı mücadele sürüyor03 Şubat 2026 Salı 14:06
  • Kamu Hizmeti Komisyonu, 2025 Faaliyet Raporu'nu Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne sundu03 Şubat 2026 Salı 10:11
  • Sahte diploma davasında yeni emareler03 Şubat 2026 Salı 10:00
  • İncirli: Erken seçimle halk, adil ve eşitlikçi bir düzene kavuşacak03 Şubat 2026 Salı 09:23
  • Genel Kurul denetim göreviyle toplanacak.. Gündemde erken seçim var...03 Şubat 2026 Salı 09:23
  • 175 polis memuru ile 25 itfaiye memuru aday adayının temel eğitimleri başladı02 Şubat 2026 Pazartesi 20:29
  • Erhürman: Bizim nihai hedefimiz Kıbrıs sorununun çözülmesidir02 Şubat 2026 Pazartesi 20:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti