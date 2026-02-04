Nalbantoğlu, ölümünün 46’ncı yıl dönümünde anılıyor

Ailesinin verdiği bilgiye göre, 6 Şubat 1980’de hayatını yitiren Nalbantoğlu için cuma günü saat 11.00’de Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlenecek.

1925 Mağusa doğumlu olan ve 6 Şubat 1980’de 55 yaşındayken, Meclis çalışmaları sırasında geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı Ankara’daki hastanede hayatını kaybeden Nalbantoğlu, TMT’nin kuruluşunda ve toplumsal direniş yıllarının tüm aşamalarında öncü rol oynamış, Erenköy dahil birçok cephede görev yaparak Kıbrıs Türk milli mücadelesine damga vuran isimlerden biri olmuştu.

Kıbrıs Türk halkının demokratikleşme sürecinde ön safta yer alan; KKTC’nin sağlık altyapısında imzası olan, TMT kurucularından eski Sağlık Bakanı ve milletvekili Dr. Burhan Nalbantoğlu, meclis komitesindeki bir tartışma sonrasında beyin kanaması geçirmişti. Özel uçakla tedavi için Ankara’ya götürülen ancak kurtarılamayan Nalbantoğlu, bugün ülkenin en büyük hastanesi olan ve adını taşıyan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yapımına da öncülük etmiş, yapımında bizzat çalışmıştı.

Nalbantoğlu, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin de kurucuları arasındaydı.