Yenierenköy, Lefkoşa ve Serdarlı'da yangın

Yenierenköy, Lefkoşa ve Serdarlı’da dün kısa devre kaynaklı üç ayrı yangın meydana geldi. Yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, çeşitli maddi hasarlar oluştu. Olaylarla ilgili soruşturmalar sürüyor.
Yenierenköy, Lefkoşa ve Serdarlı’da yangın

Yenierenköy, Lefkoşa ve Serdarlı’da dün kısa devre kaynaklı üç ayrı yangın meydana geldi. Yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, çeşitli maddi hasarlar oluştu. Olaylarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Yenierenköy’de elektrik panosu alev aldı

Saat 05.30 sıralarında Yenierenköy’de bir ikametgâhın elektrik panosundaki kabloların kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Elektrik panosu, elektrik sayacı, sigortalar, solar panel ve jeneratör bağlantı kabloları yanarak zarar gördü. Yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa’da banka otoparkında park halindeki araç yandı

Saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerindeki bir bankanın araç park yerinde, park hâlindeki UJ 074 plakalı salon araçta yangın çıktı. İlk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında aracın motor bölümündeki plastik aksamlar yanarak zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Serdarlı’da mutfakta aspiratör motoru yangına neden oldu

Saat 13.30 sıralarında Serdarlı’da bir ikametgâhın mutfağında, aspiratör motorunun kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangında aspiratör, gaz ocağı, plastik tavan döşemeleri ve mutfak dolapları yanarken, duvarlar islenerek zarar gördü. İlk müdahaleyi ev sakinleri yaptı, ardından itfaiye ekipleri soğutma işlemini tamamladı. Soruşturma sürüyor.

