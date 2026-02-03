  • BIST 12433.5
Çavuş sözleşme dışı kullanıma izin yok!

» »
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, orman arazisi kiralamasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan iddialara açıklık getirdi.
Çavuş sözleşme dışı kullanıma izin yok!

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda orman arazisi kiralamasıyla ilgili iddialara yanıt vererek, kiralanan alanların rekreasyon amaçlı olduğunu ve sözleşmelerde bitki örtüsüne zarar verilmemesinin açıkça belirtildiğini ifade etti.

Ayrıca, 2024 yılında su fiyatlarında herhangi bir artış yapılmadığını vurgulayarak, kamuoyunda yaratılmaya çalışılan algının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bakan, bu tür açıklamaların kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

