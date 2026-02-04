Güney Kıbrıs’ta yaz ayları için su kesintisi: "Haftada sadece 4 gün su olacak"

Yerel Yönetimler Otoritesi Lefkoşa Başkanı Konstantinos Yorgacis, kararın haftada yalnızca dört gün su verilmesi anlamına geldiğini belirterek kesintiye karşı olduklarını açıkladı.

Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu’nun yaz aylarında hanelere yüzde 10 su kesintisi uygulanması yönündeki kararı kamuoyunda tepkiye yol açtı. Yerel Yönetimler Otoritesi Lefkoşa Başkanı Konstantinos Yorgacis, kararın haftada yalnızca dört gün su verilmesi anlamına geldiğini belirterek kesintiye karşı olduklarını açıkladı.

Güney Kıbrıs’ta, yağışlı geçen kışa rağmen su tasarrufu gündemde. Rum basınında, Bakanlar Kurulu kararıyla alınan yaz ayında hanelerden yüzde 10 oranında su kesintisi yapılmasının endişeye neden olduğu ifade edildi.

Politis gazetesi “Devletin Kararıyla Haftada Sadece 4 Gün Su” başlığıyla manşetten ve iç sayfadan verdiği haberinde Rum bakanlar kurulu tarafından, yaz ayı için alınan su kesintilerine ilişkin kararın endişe yarattığını yazdı.

Habere göre Yerel Yönetimler Otoritesi (EOA) Lefkoşa Başkanı Konstantinos Yorgacis bu konudaki endişelerini dile getirirken yüzde 10’luk kesintinin 12 saatlik kesinti anlamına geldiğini ifade etti.

Yorgacis ayrıca su kesintisine karşı olduklarını belirtti ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ilgili bakana, karşı öneriler sundukları mektup gönderdiklerini de ifade etti.

Gazete alınan bu kararla, haftada sadece 4 gün su teminin sağlanacağını yazdı.