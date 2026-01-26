Limasol’da bir oto galeri kundaklandı: Toplam değeri 180 bin Euro olan iki lüks araç kül oldu

Limasol’da bir oto galerisine sabaha karşı düzenlenen kundaklama saldırısında, toplam değeri 180 bin Euro olan iki lüks araç tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Limasol’da pazar sabahı erken saatlerde bir oto galerisine yönelik kundaklama saldırısı düzenlendi. Saldırıda, toplam değeri 180 bin Euro olan iki lüks araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Rum polisine dayandırılan kaynaklarına göre, Romanya uyruklu bir şahsa ait oto galerisine yönelik saldırı saat 04.15 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, galerinin cam vitrinini kırarak içeri girdi, iç mekâna yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapalı durumdaki sergi alanında çıkan yangını söndürdü. Limasol CID Başkanı Costas Michael, yapılan ilk incelemelerde yangının kasıtlı olarak çıkarıldığının tespit edildiğini açıkladı. Michael, saldırganın cam vitrini kırdıktan sonra iç mekâna yanıcı madde dökerek yangını başlattığını belirtti.

Yangın sonucu değeri 120 bin Euro olan bir araç ile 60 bin Euro değerindeki bir diğer lüks araç tamamen yandı. Aynı alanda bulunan beş aracın ise zarar görmediği bildirildi. İş yerinde meydana gelen maddi hasarın boyutunun henüz belirlenmediği kaydedildi.

Limasol CID’nin soruşturmayı sürdürdüğü, olayla ilgili tanık ifadeleri ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği belirtildi.

Philenews kaynaklarına göre, 37 yaşındaki iş yeri sahibi polise verdiği ifadede, herhangi bir kişiden şüphelenmediğini ve kimseyle husumeti bulunmadığını söyledi.