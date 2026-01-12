  • BIST 12280.81
Güey Kıbrıs'ta Rus Diplomat Anton Panov’un Ölümünde Otopsi Yapıldı

Rum basınına göre, Lefkoşa’daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği’nde ölü bulunan Rus diplomat Anton Panov’a yasal otopsi yapıldı. Polis, ölümün boğulma sonucu gerçekleştiğini belirtirken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Rum basını, geçtiğimiz perşembe günü Lefkoşa’daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği’nde ölü bulunan Rus diplomatın cesedine yasal otopsi yapıldığını ve olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiğini yazdı.

ÖLÜM NEDENİ: BOĞULMA

Polisten alınan bilgilere göre, diplomatın ölümünün bir döngü nedeniyle boğulma sonucu meydana geldiği belirtildi. Otopsinin ardından, diplomatın naaşının derhal Moskova’ya gönderilmesine yönelik prosedürlerin başlatılmasının beklendiği kaydedildi.

RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ: “ANTON PANOV’U KAYBETTİK”

Rusya Federasyonu Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Büyükelçilik çalışanımız Anton Panov’un 8 Ocak 2026 tarihinde vefat ettiğini üzülerek bildiririz” ifadelerine yer verildi.

