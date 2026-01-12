Güey Kıbrıs'ta Rus Diplomat Anton Panov’un Ölümünde Otopsi Yapıldı

Rum basını, geçtiğimiz perşembe günü Lefkoşa’daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği’nde ölü bulunan Rus diplomatın cesedine yasal otopsi yapıldığını ve olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiğini yazdı.
ÖLÜM NEDENİ: BOĞULMA
Polisten alınan bilgilere göre, diplomatın ölümünün bir döngü nedeniyle boğulma sonucu meydana geldiği belirtildi. Otopsinin ardından, diplomatın naaşının derhal Moskova’ya gönderilmesine yönelik prosedürlerin başlatılmasının beklendiği kaydedildi.
RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ: “ANTON PANOV’U KAYBETTİK”
Rusya Federasyonu Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Büyükelçilik çalışanımız Anton Panov’un 8 Ocak 2026 tarihinde vefat ettiğini üzülerek bildiririz” ifadelerine yer verildi.
