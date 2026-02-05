  • BIST 12433.5
  • Altın 6737.48
  • Dolar 43.5345
  • Euro 51.5248
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİran-ABD görüşmeleri '6 Şubat'ta İstanbul'a yapılacak'

Esendağlı: “Anayasa değişikliği referandumunun rafa kaldırıldığını düşünüyorum”

» »
Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Anayasa değişikliğine ilişkin referandum sürecinin mevcut siyasi koşullar nedeniyle rafa kaldırıldığını düşündüğünü söyledi.
Esendağlı: “Anayasa değişikliği referandumunun rafa kaldırıldığını düşünüyorum”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Anayasa değişikliğine ilişkin referandum sürecinin mevcut siyasi koşullar nedeniyle rafa kaldırıldığını düşündüğünü söyledi. Esendağlı, tartışmalı bir ortamda Anayasa değişikliği referandumunun yapılmasının yargı mensuplarının arzusu olmadığını vurguladı.

Kanal T’de Nazar Erişkin’in sunduğu “İnce Ayar” programına konuk olan Esendağlı, Anayasa değişikliği sürecinin başından bu yana yargı camiasının, konunun siyasi tartışmaların dışında tutulması yönünde bir hassasiyet gösterdiğini belirtti. Ancak gelinen noktada bu barışçıl iklimin ortadan kalktığını ifade etti.

Anayasa değişikliğinin referanduma götürülebilmesi için Meclis’te üçte iki (2/3) çoğunluk gerektiğini hatırlatan Esendağlı, hükümetin bu çoğunluğa sahip olmadığını, bu nedenle ana muhalefetin desteğinin zorunlu olduğunu söyledi.

Son iki günde gerek hükümet gerekse muhalefet kanadından yapılan açıklamalar ile Meclis’teki tartışmalara dikkat çeken Esendağlı, taraflar arasında Anayasa değişikliğinin içeriğinden ziyade referandumun tarihi konusunda ciddi bir ihtilaf bulunduğunu ifade etti.

Başbakan tarafından mayıs ayının referandum tarihi olarak dile getirildiğini, buna karşın muhalefetin aynı dönemde erken genel seçim yapılması görüşünde olduğunu aktaran Esendağlı, bu durumun referandumun genel seçimden önce yapılması ihtimalini ortadan kaldırdığını söyledi.

Bu koşullarda iki büyük siyasi partinin uzlaşmasının mümkün görünmediğini kaydeden Esendağlı, “Zaten böyle tartışmalı bir ortamda Anayasa değişikliği referandumunun yapılması yargı mensuplarının arzusu değildir. Anayasa değişikliği referandumunun şu an için rafa kaldırıldığını düşünüyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hekimler greve gidiyor, :KKTC'de sağlık hizmetleri durdu!05 Şubat 2026 Perşembe 16:03
  • "Serdar Gündüz ile Ziya Öztürkler'in Juju'ya sahte diploma verildiği dönem telefonda konuştuğu tespit edildi" 05 Şubat 2026 Perşembe 16:00
  • Nilden Bektaş Erhürman, Onkoloji Hastanesi’ni ziyaret etti05 Şubat 2026 Perşembe 10:11
  • Hafta sonuna dikkat05 Şubat 2026 Perşembe 10:08
  • Yasaklı göçmen ilan edildi05 Şubat 2026 Perşembe 10:07
  • KKTC'de Ocak'da hayat pahalılığı %1,97 , Türkiye'de ise % 4,84 açıklandı04 Şubat 2026 Çarşamba 20:53
  • Maliye teklemeye başladı... Muhtarlar ödenmedi!04 Şubat 2026 Çarşamba 20:51
  • “Ziya Öztürkler ve diğer dosyalar hakkında bilgi almak için yarın polise gideceğiz”04 Şubat 2026 Çarşamba 20:50
  • KOOPBank iştiraklerinde eksik maaş ödendi.. Kürşat'tan tepki...04 Şubat 2026 Çarşamba 13:11
  • Yenierenköy, Lefkoşa ve Serdarlı’da yangın04 Şubat 2026 Çarşamba 12:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti