Alitha: Erhürman uluslararası toplumu kazandı, Hristodulidis Rum tarafını desteksiz bırakıyor

Alithia gazetesi konuya ilişkin haberleri: “Nikos Hristodulidis’in Tehlikeli Akrobasisi – Erhürman Şimdi Sunuyor Ancak Hristodulidis Reddediyor” başlıkları altında verirken, Hristodulidis’in 50 yıllık uzlaşıları ortadan kaldırarak Türk tarafını yükümlülüklerinden arındırma yolunda olduğu iddiasını yineledi.

Gazete haberinde özetle, Hristodulidis’in geçmişte yapmış olduğu açıklamalarda Guterres Çerçevesinde hemfikir olmadığı unsurlar olduğunu dile getirdiğini hatırlatarak bu tutumla Türk tarafında Guterres Çerçevesini reddedenlere hizmet ettiği yorumunu yaptı.

Haberde ayrıca, uzlaşıların imzalanmasını talep eden Erhürman’ın uluslararası toplumu “kazandığı”, Hristodulidis’in ise “yeniden müzakere” talep etmesi sebebiyle Kıbrıs Rum tarafını desteksiz bıraktığı yorumu da yer aldı.