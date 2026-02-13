Özkızan: EKTAM’da Çözüm Boykot Değil, Kamulaştırmadır!

Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, EKTAM’da yaşanan sendikal hak ihlalleri ve kamuoyunda gündeme gelen boykot çağrılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Özkızan, EKTAM emekçileriyle dayanışmanın önemli olduğunu vurgularken, boykot çağrılarının iyi niyetli olsa da yanlış bir yönelim oluşturduğunu belirtti.

Kıbrıslı Türk Halkı EKTAM Emekçilerine Güçlü Şekilde Sahip Çıkıyor

Özkızan açıklamasında, Kıbrıslı Türk halkının EKTAM emekçilerine güçlü şekilde sahip çıktığı ifade edilirken, bu dayanışmanın haksızlığa uğrayanlarla kayıtsız şartsız yan yana durma iradesinin göstergesi olduğu kaydedildi.

Boykot çağrılarının amacının EKTAM patronları üzerinde çalışanların haklarını tanımaları yönünde baskı oluşturmak olduğu belirtilirken, bu yöntemin hedeflenen sonucun tersine yol açabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Boykot, Halkın Kendi Değerlerine Zarar Verme Anlamı Taşıyor

Özkızan, Kıbrıs’ın kuzeyindeki işletmelerin emek yoğun yapıda olduğunu ifade ederek, EKTAM dahil özel sektör işletmelerinin emekçilerin alın teri ile kamunun sunduğu teşvik, muafiyet ve destekler sayesinde ayakta durduğunu hatırlattı. Bu nedenle söz konusu işletmelerin özünde Kıbrıslı Türk halkına ait kurumlar olduğu görüşünü dile getirdi.

Mevcut ekonomik sistem nedeniyle bu kurumların geçici olarak patronların kontrolünde bulunduğunu belirten Özkızan, bunun işletmelerin halkın emeği ve kamu kaynaklarıyla var olduğu gerçeğini değiştirmediğini ifade etti. Bu çerçevede boykotun, halkın kendi değerlerine zarar verme anlamı taşıdığı görüşünü paylaştı.

Çözüm Boykot Değil, Kamulaştırmadır!

Yerli üretim yapan EKTAM gibi kurumlara yönelik boykotun sınırlı yerli üretim kapasitesini tehlikeye atabileceğini belirten Özkızan, kurumun uygulamalarına yönelik tepkilerin haklı olabileceğini ancak çözüm yolunun boykot değil kamulaştırma olduğunu savundu.

Özkızan açıklamasında, EKTAM’ı ayakta tutanın patronlar değil emekçiler olduğunu ifade ederek, patronların çalışan haklarını ve sendikalarını tanımamayı sürdürmesi, yasadışı faaliyetlere devam etmesi ve fabrikayı kapatma tehdidinde bulunması halinde verilecek yanıtın boykot yerine kamulaştırma olması gerektiğini belirtti.

EKTAM’ın Patronları Yasadışı Faaliyetlere Son Vererek Çalışanların Haklarını ve Sendikasını Tanıması Gerekiyor

EKTAM patronlarının üretimi durdurma tehdidini eleştiren Özkızan, bunun Kıbrıslı Türk halkına ait üretim alanlarına yönelik kabul edilemez bir tutum olduğunu kaydetti. Üretimin patronlar tarafından değil mavi ve beyaz yakalı emekçiler tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.

Özkızan, EKTAM patronlarının yasadışı faaliyetlere son vererek çalışanların haklarını ve sendikasını tanıması gerektiği belirtilirken, aksi durumda kurumun kamulaştırılması gerektiği ifade etti.