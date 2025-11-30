Kuzey Kıbrıs İşverenler Sendikası: Asgari ücret AB’nin 14 ülkesinden daha yüksek

Arhun, 2026 Ocak ayında yeniden belirlenecek asgari ücret öncesinde mevcut ekonomik tabloyu değerlendirerek, “mevcut yöntemle belirlenen ücretlerin hem işverenleri hem de ülke ekonomisini sürdürülemez bir noktaya getireceğini” açıkladı.

Arhun, teknik verilerin ışığında yeni bir ücret politikasına acilen ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

“Asgari ücret AB’nin 14 ülkesinden daha yüksek”

Açıklamada, mevcut asgari ücretin brüt 51.202 TL, net 44.545 TL olduğu ve belirlendiği tarihte Avrupa Birliği’nin 27 üyesinden 14’ünden daha yüksek seviyede bulunduğu belirtildi. Sendika, Bulgaristan, Macaristan, Romanya, Çekya, Malta ve Yunanistan gibi ülkelerde uygulanan brüt asgari ücretlerin Kuzey Kıbrıs’ın gerisinde kaldığını vurguladı.

2026’da asgari ücret 61 bin TL’ye çıkabilir

Temmuz 2025’ten itibaren oluşan hayat pahalılığı oranlarının toplamda yüzde 33,8’e ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, yıl sonunda bu oranın yüzde 38’e yükselmesinin beklendiği ifade edildi. Hayat pahalılığı artışının aynı yöntemle maaşlara yansıtılması halinde, Ocak 2026’da brüt asgari ücretin 61 bin TL’ye, işveren maliyetinin ise 70 bin TL’ye ulaşacağı öngörüldü.

Arhun, “Bu seviyeler özel sektörün, özellikle de üretim sektörlerinin kaldıramayacağı bir noktadır” dedi.

“En yüksek kamu maaşı dört asgari ücrete çıkacak”

Seçilmişler dışındaki en yüksek kamu maaşının brüt 329 bin TL’den 400 bin TL’ye yükseleceği belirtilen açıklamada, “kabul edilemez bir uçurum oluşacağı” ifade edildi.

“Pahalılık hem Türkiye’den hem Güney Kıbrıs’tan yüksek”

Sendika, tüketim ürünleri fiyatlarının Türkiye’nin üzerinde, birçok üründe ise Güney Kıbrıs’tan daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Bu durum nedeniyle alışverişin kuzeye ve güneye kaydığı belirtildi.

“Devlet bütçesi borç sarmalında”

Açıklamada, devletin altyapı yatırımlarını Türkiye’nin üstlendiği hatırlatılırken, yüksek kamu maaşları nedeniyle cari bütçenin dahi denkleştirilemediği bildirildi. 2025’te iç borç stokunun iki katına çıktığı ve yaklaşık 500 milyon dolar seviyesine ulaştığı kaydedildi.

Sendika 1 Aralık’ta Bakanlıkta olacak

İşverenler Sendikası, 1 Aralık Pazartesi günü saat 12.00’de Çalışma Bakanı’nı ziyaret ederek iş yaşamına ilişkin sorunları, çözüm önerilerini ve taleplerini ileteceğini duyurdu. Basın mensupları ziyarete davet edildi.

İşveren Sendikasının Önerileri