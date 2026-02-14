  • BIST 12433.5
  • Altın 7075.06
  • Dolar 43.7242
  • Euro 51.9199
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAGazimağusa’da mühürlü iş yerinin faaliyetine kaçak devam ettiği tespit edildi!

Gemikonağı’nda alkollü sürücü kazaya karıştı

» »
Kaza sonucu yaralanan olmazken, NA 013 plakalı araç sürücüsü Jehat Çetin aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.
Gemikonağı’nda alkollü sürücü kazaya karıştı

Jehat Çetin (E-20), 72 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NA 013 plakalı salon araç ile dün saat 23.30 sıralarında, Gemikonağı’nda Şehit Salahi Mehmet Sokak üzerinde, güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken, önünde, aynı istikamete doğru seyreden Ali İsam Abdulmajeed Al Khalaf (E-27) yönetimindeki ZAA 445F plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, NA 013 plakalı araç sürücüsü Jehat Çetin aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İncirli: “Temiz bir başlangıç için erken seçim şarttır”13 Şubat 2026 Cuma 17:12
  • Taçoy: “UBP layık olmadığı yakışıksız durumlara düşürüldü”13 Şubat 2026 Cuma 14:31
  • İncirli: Üstel Hükümetini Götürmek İçin UBP’li Muhaliflerle Görüşecek13 Şubat 2026 Cuma 12:47
  • UBP’de Kurultay Baskısı Artıyor: Taçoy ve Altuğra’dan Erken Kurultay Çağrısı13 Şubat 2026 Cuma 12:45
  • Simon Aykut Cuma günü İsrail'e iade ediliyor13 Şubat 2026 Cuma 12:01
  • Kazakistan'dan Kıbrıs'a uçak seferleri başlıyor13 Şubat 2026 Cuma 10:08
  • Gürkut: Kamu Hekim Yasası İçin Çalışmalar Başlıyor, Grev askıya Alındı13 Şubat 2026 Cuma 09:16
  • Maliye Bakanlığı’nda e-fatura toplantısı gerçekleştirildi12 Şubat 2026 Perşembe 19:46
  • Dikkat fırtına uyarısı!12 Şubat 2026 Perşembe 19:43
  • Hasan Taçoy; “Gerçek UBP’liler bugün bir büyük darbe daha almıştır”12 Şubat 2026 Perşembe 19:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti