Larnaka Gençler Birliği 2’de 2 yaptı: Şampiyonluğun en güçlü adayı!

İskele Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Caesar Larnaka Gençler Birliği, Akdeniz Spor Birliği’ni 72-66 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Bu sonuçla LGB, sezona 2’de 2 yaparak başladı ve şampiyonluk yarışında ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Mücadeleye etkili başlayan İskele temsilcisi, ilk periyodu 18-13 önde tamamladı. İkinci periyotta iki takım da dengeli bir oyun sergilerken devreye 35-30 Caesar Larnaka GB üstünlüğüyle girildi.

Üçüncü periyotta Akdeniz Spor Birliği oyuna ortak olmaya çalıştı ve bu bölümü 15-13 önde geçerek farkı kapattı (48-45). Ancak son periyotta yeniden kontrolü eline alan Caesar Larnaka GB, 24-21’lik skorla maçı koparmayı başardı.

Karşılaşmada Yusuf Ovey 19 sayıyla Larnaka ekibinin en skorer ismi olurken, Penka I. Valere 18 sayı ve 18 ribaundluk performansıyla maçın yıldızları arasında yer aldı. Akdeniz Spor Birliği’nde ise Hamit Çeliktaşlılar 7 sayıyla öne çıkan isim oldu.

Bu galibiyetle birlikte Caesar Larnaka Gençler Birliği, hem oyun gücü hem de istikrarlı performansıyla şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu net biçimde ortaya koydu.

Haber: Ersin Orkoz Fotoğraflar:Evliya