  • BIST 12023.78
  • Altın 6121.517
  • Dolar 43.0386
  • Euro 50.336
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKATrump Meksika ve Kolombiya'yı da tehdit etti

Larnaka Gençler Birliği 2’de 2 yaptı: Şampiyonluğun en güçlü adayı!

» »
İskele Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Caesar Larnaka Gençler Birliği, Akdeniz Spor Birliği’ni 72-66 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.
Larnaka Gençler Birliği 2’de 2 yaptı: Şampiyonluğun en güçlü adayı!

İskele Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Caesar Larnaka Gençler Birliği, Akdeniz Spor Birliği’ni 72-66 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Bu sonuçla LGB, sezona 2’de 2 yaparak başladı ve şampiyonluk yarışında ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Mücadeleye etkili başlayan İskele temsilcisi, ilk periyodu 18-13 önde tamamladı. İkinci periyotta iki takım da dengeli bir oyun sergilerken devreye 35-30 Caesar Larnaka GB üstünlüğüyle girildi.

Üçüncü periyotta Akdeniz Spor Birliği oyuna ortak olmaya çalıştı ve bu bölümü 15-13 önde geçerek farkı kapattı (48-45). Ancak son periyotta yeniden kontrolü eline alan Caesar Larnaka GB, 24-21’lik skorla maçı koparmayı başardı.

Karşılaşmada Yusuf Ovey 19 sayıyla Larnaka ekibinin en skorer ismi olurken, Penka I. Valere 18 sayı ve 18 ribaundluk performansıyla maçın yıldızları arasında yer aldı. Akdeniz Spor Birliği’nde ise Hamit Çeliktaşlılar 7 sayıyla öne çıkan isim oldu.

Bu galibiyetle birlikte Caesar Larnaka Gençler Birliği, hem oyun gücü hem de istikrarlı performansıyla şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduğunu net biçimde ortaya koydu.

Haber: Ersin Orkoz Fotoğraflar:Evliya

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basketbol 2. Lig’de 6 takım mücadele edecek26 Aralık 2025 Cuma 19:37
  • İskele’den Çifte Galibiyet26 Aralık 2025 Cuma 11:25
  • Basketbol Pro Lig’de 1. Hafta Heyecanı Sürüyor23 Aralık 2025 Salı 09:37
  • Basketbol Ligi 1. hafta açılış maçı Akdeniz'in ASB 69-42 Soyer Altınbaş22 Aralık 2025 Pazartesi 23:09
  • Basketbol Ligi başlıyor22 Aralık 2025 Pazartesi 18:50
  • Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Bursa deplasmanından galibiyetle döndü22 Aralık 2025 Pazartesi 13:35
  • Basketbolda DAÜ devire devire gidiyor... Bu kez de son Şampiyon BAÜ'yü devirdiler 81-6416 Aralık 2025 Salı 22:50
  • FIBA İnstagram hesabından KKTC Basketbol Unilig organizasyonundan bir pozisyon paylaştı14 Aralık 2025 Pazar 22:08
  • Finalin adı Larnaka Gençler Birliği ile China Bazar Ada Spor12 Aralık 2025 Cuma 09:47
  • Geleneksel İskele Kupası'nda ilk maçlar bu akşam11 Aralık 2025 Perşembe 14:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti