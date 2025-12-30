Basketbol’da 2. Hafta Heyecanı Başlıyor

Kılıf & Kılıf Erkekler ProLig’de ikinci hafta maç programı netleşti. Ligde 2. haftada üç karşılaşma oynanacak ve basketbolseverleri yine heyecan dolu mücadeleler bekliyor.
Ersin ORKOZ
Haftanın açılış maçında Soyer Egemen,
30 Aralık Salı günü saat 19.00’da, Atatürk Spor Salonu’nda Çetinkaya TSK ile karşı karşıya gelecek.
İkinci karşılaşmada China Bazaar ADA,
3 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te, Magem Arena’da Base Kyrenia’yı konuk edecek.
Haftanın kapanış mücadelesinde ise Ceasar Larnaka Gençler Birliği,
6 Ocak Salı günü saat 19.30’da, İskele Spor Salonu’nda Akdeniz Spor Birliği ile karşılaşacak.
Basketbol ProLig’de 2. hafta, zirve yarışını ve alt sıralardaki dengeleri doğrudan etkileyecek kritik maçlara sahne olacak.
