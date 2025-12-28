Basketbol Pro Lig 2. Hafta Soyer Egemen- Çetinkaya TSK maçı ile başlıyor

Basketbol Pro Lig 2. Hafta Soyer Egemen- Çetinkaya TSK maçı ile 30 Aralık salı günü başlıyor.

Ligde ikinci hafta 30 Aaalık Salı saat 18:00'de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç ile başlayacak.

İkinci hafta maçlarına yeni yılda da devam edilecek.

Basketbol Pro Lig’de 2025-2026 sezonu normal sezonunun ilk haftası, farklı salonlarda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Üç maç ve bir hükmen sonuçla birlikte haftayı dört takım galibiyetle kapattı.

Ersin ORKOZ

Alınan Sonuçlar

Ertuğrul Apakan Spor Salonu — 22 Aralık 2025

Akdeniz Spor Birliği, etkili oyunuyla Soyer Altınbaş Kıbrıs’ı 69-42 mağlup etti.

Periyotlar: 19-8, 9-11, 27-13, 14-10

İskele Spor Salonu — 25 Aralık 2025

Caesar Larnaka Gençler Birliği, Soyer Egemen karşısında üstün bir performans sergileyerek parkeden 88-67 galip ayrıldı.

Periyotlar: 16-22, 27-10, 15-18, 30-17

Ertuğrul Apakan Spor Salonu — 26 Aralık 2025

Çetinkaya, Base Basketball Kyrenia’yı 81-56 yenerek haftayı galibiyetle kapatan ekiplerden biri oldu.

Periyotlar: 27-18, 16-22, 17-12, 21-4

(Hükmen)

China Bazaar Ada, Gönyeli Koop karşısında 20-0 hükmen galip ilan edildi.