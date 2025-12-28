  • BIST 11294.37
Azerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Basketbol Pro Lig 2. Hafta Soyer Egemen- Çetinkaya TSK maçı ile başlıyor

Basketbol Pro Lig 2. Hafta Soyer Egemen- Çetinkaya TSK maçı ile 30 Aralık salı günü başlıyor
Basketbol Pro Lig 2. Hafta Soyer Egemen- Çetinkaya TSK maçı ile başlıyor

Basketbol Pro Lig 2. Hafta  Soyer Egemen- Çetinkaya TSK  maçı ile  30 Aralık salı günü başlıyor.

Ligde ikinci hafta 30 Aaalık Salı saat 18:00'de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç ile başlayacak.

İkinci hafta maçlarına yeni yılda da devam edilecek.

 

Basketbol Pro Lig — 1. Hafta Tamamlandı, İşte alınan sonuçlar ve puan durumu

Basketbol Pro Lig’de 2025-2026 sezonu normal sezonunun ilk haftası, farklı salonlarda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Üç maç ve bir hükmen sonuçla birlikte haftayı dört takım galibiyetle kapattı.

İlgili Haber Basketbol Pro Lig — 1. Hafta Tamamlandı, İşte alınan sonuçlar ve puan durumu

Basketbol Pro Lig’de 2025-2026 sezonu normal sezonunun ilk haftası, farklı salonlarda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Üç maç ve bir hükmen sonuçla birlikte haftayı dört takım galibiyetle kapattı.

Ersin ORKOZ

 

Alınan Sonuçlar

Ertuğrul Apakan Spor Salonu — 22 Aralık 2025
Akdeniz Spor Birliği, etkili oyunuyla Soyer Altınbaş Kıbrıs’ı 69-42 mağlup etti.
Periyotlar: 19-8, 9-11, 27-13, 14-10

İskele Spor Salonu — 25 Aralık 2025
Caesar Larnaka Gençler Birliği, Soyer Egemen karşısında üstün bir performans sergileyerek parkeden 88-67 galip ayrıldı.
Periyotlar: 16-22, 27-10, 15-18, 30-17

Ertuğrul Apakan Spor Salonu — 26 Aralık 2025
Çetinkaya, Base Basketball Kyrenia’yı 81-56 yenerek haftayı galibiyetle kapatan ekiplerden biri oldu.
Periyotlar: 27-18, 16-22, 17-12, 21-4

(Hükmen)
China Bazaar Ada, Gönyeli Koop karşısında 20-0 hükmen galip ilan edildi.

1.hafta_puan-durumu.png

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
