Basketbol Pro Lig — 1. Hafta Tamamlandı, İşte alınan sonuçlar ve puan durumu

Basketbol Pro Lig — 1. Hafta Tamamlandı
Basketbol Pro Lig’de 2025-2026 sezonu normal sezonunun ilk haftası, farklı salonlarda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Üç maç ve bir hükmen sonuçla birlikte haftayı dört takım galibiyetle kapattı.
Ersin ORKOZ
Alınan Sonuçlar
Ertuğrul Apakan Spor Salonu — 22 Aralık 2025
Akdeniz Spor Birliği, etkili oyunuyla Soyer Altınbaş Kıbrıs’ı 69-42 mağlup etti.
Periyotlar: 19-8, 9-11, 27-13, 14-10
İskele Spor Salonu — 25 Aralık 2025
Caesar Larnaka Gençler Birliği, Soyer Egemen karşısında üstün bir performans sergileyerek parkeden 88-67 galip ayrıldı.
Periyotlar: 16-22, 27-10, 15-18, 30-17
Ertuğrul Apakan Spor Salonu — 26 Aralık 2025
Çetinkaya, Base Basketball Kyrenia’yı 81-56 yenerek haftayı galibiyetle kapatan ekiplerden biri oldu.
Periyotlar: 27-18, 16-22, 17-12, 21-4
(Hükmen)
China Bazaar Ada, Gönyeli Koop karşısında 20-0 hükmen galip ilan edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.