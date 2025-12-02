  • BIST 11116.45
Geleneksel İskele Kupası’nda kuralar çekildi

Basketbol severlerin her yıl büyük bir heyecanla beklediği Geleneksel İskele Kupası için geri sayım sürüyor.
Geleneksel İskele Kupası’nda kuralar çekildi

Basketbol Federasyonu’nda düzenlenen fikstür çekimine, Larnaka Gençler Birliği Asbaşkanı Erkut Yılmabaşar, Çetinkaya TSK Yönetim Kurulu Üyesi Kadri Alagöz, Soyer SK koçu Vehit Altıncı ve Ada Spor Kulübü Başkanı Ercan Beşerler katıldı.

Basketbol severlerin her yıl büyük bir heyecanla beklediği Geleneksel İskele Kupası için geri sayım sürüyor. Turnuvanın fikstürü, 1 Aralık Pazartesi günü kulüplerin katılımıyla Basketbol Federasyonu’nda gerçekleştirildi. Federasyon Başkanı Ertuğ Nasıroğlu ile Büyük Erkekler Kategorisi Direktörü Ali Tüzünkan da kura çekiminde hazır bulundu.

Bu yıl 11–13 Aralık tarihlerinde, İskele Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda düzenlenecek organizasyon, sezonun açılışında en çok ilgi gören etkinliklerden biri olmayı sürdürüyor.

Kura Sonuçları ve Maç Programı

11 Aralık 2025 – Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu (İskele)

18.00 – China Bazar Ada Spor Kulübü × Çetinkaya TSK

20.00 – Larnaka Gençler Birliği × Soyer Altınbaş Üniversitesi Spor Kulübü

13 Aralık 2025 – Final Günü (İskele)

19.00 – 11 Aralık’taki maçların galipleri şampiyonluk için parkede olacak.

İlk günün mağlup ekipleri ise 3.’lük mücadelesinde karşılaşacak.

İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nun güçlü basketbol atmosferinde oynanacak turnuva, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük heyecana sahne etmeye hazırlanıyor.

