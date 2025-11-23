ODTÜ Kampüsünde basketbol şöleni

Maçın ilk dakikaları dengeli geçse de Yakın Doğu Üniversitesi ilerleyen bölümlerde oyunun kontrolünü tamamen eline alarak etkili bir performans sergiledi ve sahadan 90-48’lik farklı bir galibiyetle ayrıldı. Gecenin En Değerli Oyuncusu (MVP), Yakın Doğu Üniversitesi'nden Doruk Önet oldu. Berkem ve Aykut’un da katkılarıyla takım, oyunun her iki yönünde üstünlüğünü ortaya koydu.

Karşılaşma Kuzey Kıbrıs TV’den canlı olarak yayınlandı ve salon tribünlerinde hatırı sayılır bir seyirci topluluğu yer aldı. Türkiye’den gelen ODTÜ Rektörü de mücadeleyi baştan sona ilgiyle takip etti. Hem saha içinde hem de tribünlerde örnek bir centilmenlik hakimdi.