  • BIST 10924.53
  • Altın 5434.57
  • Dolar 42.2012
  • Euro 48.9013
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

FIBA, Britanya Basketbol Federasyonu'na ilişkin "askıya alma" kararını kaldırdı

» »
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yönetim sorunları nedeniyle Britanya Basketbol Federasyonu'na (BBF) uygulanan ve erkek milli takımını FIBA'nın üst düzey turnuvalarında oynatmamasını öngören "askıya alma" kararını kaldırdı.
FIBA, Britanya Basketbol Federasyonu'na ilişkin "askıya alma" kararını kaldırdı

FIBA'nın açıklamasında, "BBF’nin Büyük Britanya’daki yerel erkekler kulüp müsabakalarını lisanslama ve tanıma yetkisi ise askıda kalmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda, Büyük Britanya’daki en üst düzey erkekler basketbol müsabakasının istikrar ve sürekliliğini sağlamak amacıyla, FIBA, Super League Basketball (SLB) ile doğrudan bir tanıma anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma, yerel müsabakaların organizasyonu ve yönetimine ilişkin bir çerçeve sunarken düzenleyici bütünlüğü de korumaktadır." denildi.

Bu kararla birlikte, Büyük Britanya artık 27 Kasım 2025'te başlayacak FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemelerine katılmaya hak kazandı.

FIBA ağustos ayında, Britanya basketbolundaki "düzenleyici uyumsuzlukları" incelemek üzere özel kurul oluşturmuştu.

Nisan ayında, Büyük Britanya Basketbol Ligi (GBBL) şirketine yeni bir profesyonel erkekler ligi olan Büyük Britanya Basketbol Ligi'ni yönetmek üzere 15 yıllık lisans veren federasyon, GBBL konsorsiyumunun ilk iki yılda 15 milyon sterlinlik finansman sağlayacağını açıklamıştı.

İhale sürecinin “yasadışı ve adaletsiz” olduğunu savunan 9 kulüp, yeni lige katılmayı reddederek Yüksek Mahkeme'de yasal işlem başlatmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Basketbol 1. Lig Kura Çekimi 13 Ekim’de08 Ekim 2025 Çarşamba 11:12
  • Erman Kunter ve Orhun Ene seminere geliyor06 Ekim 2025 Pazartesi 10:04
  • Basketbolda 1.Ligde 8, 2.Lig’de 8 takım26 Eylül 2025 Cuma 09:30
  • Basketbolda Alt Lig Heyecanı Ekim Sonunda Başlıyor 24 Eylül 2025 Çarşamba 12:25
  • 3 x 3 bugün başlıyor19 Eylül 2025 Cuma 09:37
  • Basketbolda toplantı yapıldı19 Eylül 2025 Cuma 09:36
  • Çağakan Kılıç, hakemlerle toplantı yapacak15 Eylül 2025 Pazartesi 13:50
  • KKTC'de Basketbol uyduya çıkıyor.. Canlı yayınlar BRT'de15 Eylül 2025 Pazartesi 12:47
  • Avrupa Basketbol Şampiyonası Heyecanı Lefkoşa, İskele ve Girne’de Dev Ekranlarda14 Eylül 2025 Pazar 16:54
  • Cemaliye ve Günaylı Daçka Fenerbahçe'yi devirdi14 Eylül 2025 Pazar 10:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti