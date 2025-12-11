  • BIST 11267.84
Geleneksel İskele Kupası'nda ilk maçlar bu akşam

Geleneksel İskele Kupası'nda ilk maçlar bu akşam

Basketbol severlerin her yıl büyük bir heyecanla beklediği Geleneksel İskele Kupası'nda ilk maçlar bu akşam oynanacak.
Geleneksel İskele Kupası'nda ilk maçlar bu akşam

Bu yıl 11–13 Aralık tarihlerinde, İskele Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda düzenlenecek organizasyon, sezonun açılışında en çok ilgi gören etkinliklerden biri olmayı sürdürüyor.
Maç Programı
11 Aralık 2025 – Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu (İskele) 
18.00 – China Bazar Ada Spor Kulübü × Çetinkaya TSK
20.00 – Larnaka Gençler Birliği × Soyer Altınbaş Üniversitesi Spor Kulübü

13 Aralık 2025 – Final Günü (İskele)19.00 – 11 Aralık’taki maçların galipleri şampiyonluk için parkede olacak.
İlk günün mağlup ekipleri ise 3.’lük mücadelesinde karşılaşacak.

kupa_iskele.jpg

