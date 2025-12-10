  • BIST 11193.88
  • Altın 5812.928
  • Dolar 42.5994
  • Euro 49.9241
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Harmancı, Johannes Hahn ile ara bölgede bir araya geldi

» »
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, AB'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilcisi Johannes Hahn ile ara bölgede bir araya geldi.
Harmancı, Johannes Hahn ile ara bölgede bir araya geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilcisi Johannes Hahn ile Lefkoşa’nın her iki tarafının belediye başkanlarının ara bölgede bir araya geldiğini açıkladı. Yaklaşık 40 saatlik yoğun ve kesintisiz çalışma trafiğinin ardından gerçekleşen toplantıda, yerel yönetimlerin iş birliği olanakları ve çözüm sürecine katkı sağlayabilecek yeni fikirler ele alındı.

Harmancı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmenin Dayanışma Evi'nde gerçekleştiğini belirterek, ilerleyen dönemde hem iki toplum arasında hem de AB ile ilişkilerde yerel yönetimlerin daha aktif bir rol üstlenmesi yönünde değerlendirmelerde bulunulduğunu aktardı.

“AB’NİN SORUMLULUĞU DAHA BÜYÜK”

Toplantıda, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı’nın, AB Konseyi’nin 2004’te Avrupa Komisyonu’na verdiği misyon doğrultusunda bir araç olduğunun altını çizdiklerini belirten Harmancı, Kıbrıs Türk toplumunun izolasyonlarının sona ermesi, iki toplumun ve AB’nin birbirine yakınlaştırılması için AB’nin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladıklarını söyledi.

“ERHÜRMAN’IN SEÇİLMESİ YENİ BİR FIRSAT”

Harmancı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın geniş toplum desteğiyle seçilmesinin, Kıbrıs sorununun adil bir zeminde çözülmesine katkı sunabilecek AB açılımları için yeni bir fırsat oluşturduğunu belirtti.

“40 SAATLİK KESİNTİSİZ MESAİ”

Yaklaşık 40 saattir kesintisiz çalışan ekip arkadaşlarına ve sürece destek veren tüm kesimlere teşekkür eden Harmancı, yarın daha geniş bir değerlendirme yapacağını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Eğitim Bakanlığı’ndan duyuru10 Aralık 2025 Çarşamba 19:30
  • Hafta sonu yağış beklenmiyor10 Aralık 2025 Çarşamba 19:29
  • Bakan Çavuşoğlu: Yarın okullar idari tatil09 Aralık 2025 Salı 14:41
  • Polis trafiğe kapalı ve açılan yolları duyurdu09 Aralık 2025 Salı 10:23
  • Sıla Usar İncirli: Derhal bir kriz masası oluşturulmalı09 Aralık 2025 Salı 10:08
  • Erhürman: Kıbrıslı Türklerin azınlık statüsüne düşürülmesini kimse kabul etmez09 Aralık 2025 Salı 09:52
  • Polis trafiğe açılan yolları açıkladı09 Aralık 2025 Salı 09:35
  • Kırok’tan vatandaşlara ‘evden çıkmayın’ çağrısı!09 Aralık 2025 Salı 09:25
  • Hüseyin Amcaoğlu: Riskli bölgelerde kesinlikle dışarı çıkılmasın09 Aralık 2025 Salı 09:24
  • Lefkoşa, Gönyeli ve Girne'de su baskınları09 Aralık 2025 Salı 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti