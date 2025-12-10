Harmancı, Johannes Hahn ile ara bölgede bir araya geldi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, AB'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilcisi Johannes Hahn ile ara bölgede bir araya geldi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilcisi Johannes Hahn ile Lefkoşa’nın her iki tarafının belediye başkanlarının ara bölgede bir araya geldiğini açıkladı. Yaklaşık 40 saatlik yoğun ve kesintisiz çalışma trafiğinin ardından gerçekleşen toplantıda, yerel yönetimlerin iş birliği olanakları ve çözüm sürecine katkı sağlayabilecek yeni fikirler ele alındı.

Harmancı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, görüşmenin Dayanışma Evi'nde gerçekleştiğini belirterek, ilerleyen dönemde hem iki toplum arasında hem de AB ile ilişkilerde yerel yönetimlerin daha aktif bir rol üstlenmesi yönünde değerlendirmelerde bulunulduğunu aktardı.

“AB’NİN SORUMLULUĞU DAHA BÜYÜK”

Toplantıda, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı’nın, AB Konseyi’nin 2004’te Avrupa Komisyonu’na verdiği misyon doğrultusunda bir araç olduğunun altını çizdiklerini belirten Harmancı, Kıbrıs Türk toplumunun izolasyonlarının sona ermesi, iki toplumun ve AB’nin birbirine yakınlaştırılması için AB’nin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladıklarını söyledi.

“ERHÜRMAN’IN SEÇİLMESİ YENİ BİR FIRSAT”

Harmancı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın geniş toplum desteğiyle seçilmesinin, Kıbrıs sorununun adil bir zeminde çözülmesine katkı sunabilecek AB açılımları için yeni bir fırsat oluşturduğunu belirtti.

“40 SAATLİK KESİNTİSİZ MESAİ”

Yaklaşık 40 saattir kesintisiz çalışan ekip arkadaşlarına ve sürece destek veren tüm kesimlere teşekkür eden Harmancı, yarın daha geniş bir değerlendirme yapacağını ifade etti.