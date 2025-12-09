  • BIST 11224.04
  • Altın 5747.75
  • Dolar 42.5863
  • Euro 49.5795
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Baybora: Yağışlarla ilgili Eğitim Bakanlığı ve hükümetin gerekli tedbirleri almaması kabul edilemez

» »
KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, şiddetli yağışlara rağmen Eğitim Bakanlığı ve hükümetin gerekli tedbirleri almamasını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.
Baybora: Yağışlarla ilgili Eğitim Bakanlığı ve hükümetin gerekli tedbirleri almaması kabul edilemez

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, dünden beri devam eden yağışlarla ilgili yetkililerin gerekli uyarıları yapmasına rağmen, Eğitim Bakanlığı ve hükümetin gerekli tedbirleri almaması ve buna duyarsız kalmasının kabul edilir olmadığını belirtti.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora yaptığı yazılı açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağış, fırtına ve su baskınlarının günlük hayatı olumsuz etkilediğini söyleyerek, dün akşam saatlerinden itibaren meteoroloji dairesi, belediyeler, polis, sivil savunma ve çevre örgütleri gerekli uyarıları yaparak, yetkililerin ve vatandaşların tedbir almaları gerektiği konusunda açıklama yaptığını hatırlattı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren ilköğretime bağlı 110 okuldaki öğrenci sayısının yüzde 30 civarında olduğunu, bazı okullarda okul idarelerinin inisiyatif alarak öğrencileri eve gönderdiğini söyleyen Baybora, yetkililerin gerekli uyarıları yapmasına rağmen, Eğitim Bakanlığı ve hükümetin gerekli tedbirleri almaması ve buna duyarsız kalmasının kabul edilir olmadığını belirtti.

Baybora, “Hükümetten kriz yönetimi oluşturması ve çözüm üretmesini beklemek ölü gözünden yaş beklemektir.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burak Maviş: Adı ‘Eğitim Bakanlığı’ ama gailesi eğitim olmayan bir bakanlıkla karşı karşıyayız28 Ekim 2025 Salı 09:50
  • Çavuşoğlu, Larnaka Gençler Birliği’ni kabul etti08 Ekim 2025 Çarşamba 15:04
  • “Ustalık ve Kalfalık Belgesi” uygulama sınavları için kayıtlar başladı06 Ekim 2025 Pazartesi 11:15
  • 2025-YKS ek yerleştirme tercihleri başlıyor25 Eylül 2025 Perşembe 07:56
  • "YKS Ek Tercih İşlemleri Hem Öğrencilerimiz Hem de Üniversitelerimiz İçin Büyük Bir Fırsat"18 Eylül 2025 Perşembe 14:27
  • Dıştan Bitirme Sınavları 16-30 Ekim tarihleri arasında yapılacak17 Eylül 2025 Çarşamba 21:12
  • Eğitim Bakanlığı dıştan bitirme sınavlarını ve yerlerini duyurdu17 Eylül 2025 Çarşamba 12:16
  • Güz dönemi yüksek öğrenim burs müracaatları başladı15 Eylül 2025 Pazartesi 15:15
  • Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Şehit Yalçın İlkokulu’nu ziyaret etti15 Eylül 2025 Pazartesi 15:10
  • Çavuşoğlu: "2025-2026 Eğitim Yılında 58 Bin Öğrenci Dersbaşı Yapacak”13 Eylül 2025 Cumartesi 12:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti