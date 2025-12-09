Baybora: Yağışlarla ilgili Eğitim Bakanlığı ve hükümetin gerekli tedbirleri almaması kabul edilemez

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, şiddetli yağışlara rağmen Eğitim Bakanlığı ve hükümetin gerekli tedbirleri almamasını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, dünden beri devam eden yağışlarla ilgili yetkililerin gerekli uyarıları yapmasına rağmen, Eğitim Bakanlığı ve hükümetin gerekli tedbirleri almaması ve buna duyarsız kalmasının kabul edilir olmadığını belirtti.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora yaptığı yazılı açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağış, fırtına ve su baskınlarının günlük hayatı olumsuz etkilediğini söyleyerek, dün akşam saatlerinden itibaren meteoroloji dairesi, belediyeler, polis, sivil savunma ve çevre örgütleri gerekli uyarıları yaparak, yetkililerin ve vatandaşların tedbir almaları gerektiği konusunda açıklama yaptığını hatırlattı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren ilköğretime bağlı 110 okuldaki öğrenci sayısının yüzde 30 civarında olduğunu, bazı okullarda okul idarelerinin inisiyatif alarak öğrencileri eve gönderdiğini söyleyen Baybora, yetkililerin gerekli uyarıları yapmasına rağmen, Eğitim Bakanlığı ve hükümetin gerekli tedbirleri almaması ve buna duyarsız kalmasının kabul edilir olmadığını belirtti.

Baybora, “Hükümetten kriz yönetimi oluşturması ve çözüm üretmesini beklemek ölü gözünden yaş beklemektir.” dedi.