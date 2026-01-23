  • BIST 12433.5
Çanakkale Ortaokulu'ndan şiddet görüntülerine ilişkin açıklama: Disiplin süreci başlatıldı

Çanakkale Ortaokulu'ndan şiddet görüntülerine ilişkin açıklama: Disiplin süreci başlatıldı

Çanakkale Ortaokulu, sosyal medyada gündem olan şiddet görüntülerinin ardından sürecin Disiplin Tüzüğü kapsamında yürütüldüğünü duyurarak, çocukların kimliklerinin korunması konusunda topluma hassasiyet çağrısı yaptı.
Çanakkale Ortaokulu’ndan şiddet görüntülerine ilişkin açıklama: Disiplin süreci başlatıldı

Çanakkale Ortaokulu, sosyal medyada paylaşılan ve bazı öğrencilerin karıştığı şiddet içerikli görüntüler üzerine kamuoyuna bir açıklama yaptı. Okul yönetimi, olayın okul saatleri dışında ve okul sınırlarının dışında gerçekleştiğinin tespit edildiğini belirterek, “Zaman ve mekân fark etmeksizin; şiddetin hiçbir türü okul değerlerimizle bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, olayla ilişkisi tespit edilen öğrencilerle ilgili disiplin sürecinin Disiplin Tüzüğü kapsamında titizlikle yürütüldüğü ve gerekli idari işlemlerin başlatıldığı vurgulandı.

Öğrencilerin çocuk olduğunun ve görüntülerde yer alan kişisel bilgilerinin korunmasının önemine dikkat çeken okul yönetimi, kimliklerin, kişisel bilgilerin veya yüzlerin basın ya da sosyal medya aracılığıyla ifşa edilmesinin Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne ve ulusal mevzuata aykırı olduğunu hatırlattı. Tüm taraflardan bu konuda hassasiyet beklediklerini ifade etti.

Okul yönetimi, önceliklerinin öğrencilerin güvenliği, psikolojik iyilik hâli ve sağlıklı bir eğitim ortamı olduğunu belirterek, akran zorbalığı ve şiddetle mücadelede öğrenci, veli ve öğretmenlerle birlikte çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

