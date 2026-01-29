  • BIST 12433.5
  • Altın 7697.99
  • Dolar 43.4187
  • Euro 52.0097
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKALazkiye'de devlet kurumlarında kadınlara makyaj yasağı

Kolej Giriş Sınavı’nın birinci basamağı KGS-1, cumartesi günü 7 merkezde yapılacak

» »
Kolej Giriş Sınavı’nın birinci basamağı KGS-1, cumartesi günü ülke genelinde 7 sınav merkezinde gerçekleştirilecek; sınava kayıtlarını tamamlayan 2 bin 373 öğrencinin katılması bekleniyor.
Kolej Giriş Sınavı’nın birinci basamağı KGS-1, cumartesi günü 7 merkezde yapılacak

Kolej Giriş Sınavı’nın (KGS) birinci basamağı KGS-1, cumartesi günü ülke genelinde 7 merkezde yapılacak. Sınava, kayıt işlemlerini tamamlayan 2 bin 373 öğrencinin katılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre sınav; Türk Maarif Koleji, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi’nde gerçekleştirilecek.

Türkçe, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Matematik olmak üzere beş alt testten oluşan ve iki oturumda yapılacak sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapılacak.

Açıklamada, her bir testin alanında uzman ve deneyimli eğitimcilerden oluşan komisyonlar tarafından hazırlandığı, soruların ise belirtke tabloları ile geçerlilik ve güvenilirlik ilkeleri esas alınarak oluşturulduğu ifade edildi.

Soru kitapçıklarının, sınavdan 48 saat önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın basım merkezinde basılacağı, sınav günü ise sınav sorumluları ve denetmenler eşliğinde sınav merkezlerine sevk edileceği kaydedildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarlarının Bakanlığın resmî internet sitesi www.mebnet.net üzerinden yayımlanacağı, cevap kağıtlarının optik okuyucularla değerlendirileceği ve sonuçların aynı gün akşam saatlerinde açıklanmasının öngörüldüğü bildirildi.

KGS-2, 6 Haziran’da

Kolej Giriş Sınavları’nın ikinci basamağı olan KGS-2’nin 6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı belirtilen açıklamada, öğrencilerin KGS-1 ve KGS-2’den elde edecekleri puanların yüzde 50’şer oranla hesaplanmasıyla oluşturulacak Kolej giriş puanına göre sıralanacağı ifade edildi.

Sınav sonuçlarına göre; Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 100, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne 100, Lefke Gazi Lisesi kolej sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 695 öğrenci, 2026-2027 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde edecek.

Bakanlık açıklamasında, sınav kılavuzunun dikkatle okunması, sınava girme şartlarının gözden geçirilmesi ve sınava girilecek okulun önceden görülmesinin önemine işaret edildi. Ayrıca sınav öncesinde öğrencilerin stres oluşturacak eylem ve davranışlardan uzak tutulması gerektiği vurgulanan açıklamada sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dilendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baybora: Yağışlarla ilgili Eğitim Bakanlığı ve hükümetin gerekli tedbirleri almaması kabul edilemez09 Aralık 2025 Salı 13:32
  • Felakete rağmen eğitime devam!09 Aralık 2025 Salı 09:26
  • 2025-2026 Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavları 25 Aralık’ta başlıyor08 Aralık 2025 Pazartesi 19:53
  • 24 Kasım Öğretmenler Günü… Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi24 Kasım 2025 Pazartesi 15:04
  • Maviş: Hükümetin ve Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenler gününü kutlamasını kabul etmiyor, protesto ediyoruz24 Kasım 2025 Pazartesi 10:34
  • Geç Burs Başvuruları 16-17 Kasım tarihlerinde online olarak yapılabilecek05 Kasım 2025 Çarşamba 19:32
  • Burak Maviş: Adı ‘Eğitim Bakanlığı’ ama gailesi eğitim olmayan bir bakanlıkla karşı karşıyayız28 Ekim 2025 Salı 09:50
  • Çavuşoğlu, Larnaka Gençler Birliği’ni kabul etti08 Ekim 2025 Çarşamba 15:04
  • “Ustalık ve Kalfalık Belgesi” uygulama sınavları için kayıtlar başladı06 Ekim 2025 Pazartesi 11:15
  • 2025-YKS ek yerleştirme tercihleri başlıyor25 Eylül 2025 Perşembe 07:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti