Kolej Giriş Sınavı’nın birinci basamağı KGS-1, cumartesi günü 7 merkezde yapılacak

Kolej Giriş Sınavı’nın (KGS) birinci basamağı KGS-1, cumartesi günü ülke genelinde 7 merkezde yapılacak. Sınava, kayıt işlemlerini tamamlayan 2 bin 373 öğrencinin katılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre sınav; Türk Maarif Koleji, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi’nde gerçekleştirilecek.

Türkçe, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Matematik olmak üzere beş alt testten oluşan ve iki oturumda yapılacak sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapılacak.

Açıklamada, her bir testin alanında uzman ve deneyimli eğitimcilerden oluşan komisyonlar tarafından hazırlandığı, soruların ise belirtke tabloları ile geçerlilik ve güvenilirlik ilkeleri esas alınarak oluşturulduğu ifade edildi.

Soru kitapçıklarının, sınavdan 48 saat önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın basım merkezinde basılacağı, sınav günü ise sınav sorumluları ve denetmenler eşliğinde sınav merkezlerine sevk edileceği kaydedildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarlarının Bakanlığın resmî internet sitesi www.mebnet.net üzerinden yayımlanacağı, cevap kağıtlarının optik okuyucularla değerlendirileceği ve sonuçların aynı gün akşam saatlerinde açıklanmasının öngörüldüğü bildirildi.

KGS-2, 6 Haziran’da

Kolej Giriş Sınavları’nın ikinci basamağı olan KGS-2’nin 6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı belirtilen açıklamada, öğrencilerin KGS-1 ve KGS-2’den elde edecekleri puanların yüzde 50’şer oranla hesaplanmasıyla oluşturulacak Kolej giriş puanına göre sıralanacağı ifade edildi.

Sınav sonuçlarına göre; Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 100, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne 100, Lefke Gazi Lisesi kolej sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 695 öğrenci, 2026-2027 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde edecek.

Bakanlık açıklamasında, sınav kılavuzunun dikkatle okunması, sınava girme şartlarının gözden geçirilmesi ve sınava girilecek okulun önceden görülmesinin önemine işaret edildi. Ayrıca sınav öncesinde öğrencilerin stres oluşturacak eylem ve davranışlardan uzak tutulması gerektiği vurgulanan açıklamada sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dilendi.