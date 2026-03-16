Kadir Gecesi bugün idrak edilecek

Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olarak bildirilen Kadir Gecesi, bugün dualarla karşılanacak.
Kuran-ı Kerim bu gecede indirilmeye başlandı… Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelendi… İslam alemi bugün Kadir Gecesi’ni idrak edecek.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi’nin, ramazanın 27. gecesine denk geldiği aktarılıyor.

Kadir Gecesi, İslam’da, “Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece” olarak kabul ediliyor.

Kur’an-ı Kerim’de “tek gece” olarak adı geçen Kadir Gecesi, şöyle anlatılıyor:

“Şüphesiz, biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi nedir bilir misin nedir? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.”

Kadir Gecesi, ülke genelindeki camilerde ibadet ve duayla idrak edilecek.

